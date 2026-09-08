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Союзники розглядають швидке постачання Україні систем Patriot - ЗМІ

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Країни-виробники Patriot шукають способи швидко посилити ППО України перед зимою. Франція та Італія готують передачу SAMP/T і ракет Aster.

Союзники розглядають швидке постачання Україні систем Patriot - ЗМІ

Країни, які мають системи ППО Patriot, розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні напередодні зими. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в Єлисейському палаці, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Франція працює у координації з Італією над передачею системи SAMP/T і ракет Aster.

Це питання зараз обговорюється. Країни, які виробляють або вже придбали системи Patriot, розглядають кілька варіантів. ... Ми вже оголосили, що у координації з Італією передамо не лише системи SAMP/T, які перебувають у нашому розпорядженні, а й ракети Aster. Вони ефективно посилять захист українських міст

- цитує видання джерела.

У Франції усвідомлюють, що майбутня зима буде складною для України через російські удари по об’єктах цивільної інфраструктури.

Всі усвідомлюють, що зима буде складною. Водночас українці тримаються, і немає сценарію, за якого росіянам вдалося б прорвати лінію фронту. Їхні удари по містах завдають великої шкоди та драматично позначаються на цивільному населенні, однак на полі бою росіяни не здійснюють прориву

- констатували джерела.

За їхніми словами, в цих умовах необхідно одночасно продовжувати військову й фінансову підтримку України та посилювати тиск на Росію.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що слабке місце України - антибалістична оборона. Київ розраховує на Patriot від США, Норвегії та Канади і розробку власної системи.

Трамп завуальовано підтримав виробництво ракет Patriot в Україні – американські ЗМІ05.09.26, 02:55 • 14379 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
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Війна в Україні
MIM-104 Patriot
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