Союзники рассматривают возможность быстрой поставки Украине систем Patriot — СМИ
Киев • УНН
Страны — производители Patriot ищут способы быстро усилить ПВО Украины перед зимой. Франция и Италия готовят передачу SAMP/T и ракет Aster.
Страны, располагающие системами ПВО Patriot, рассматривают несколько вариантов их быстрой поставки Украине накануне зимы. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники в Елисейском дворце, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Франция координирует с Италией передачу системы SAMP/T и ракет Aster.
Этот вопрос сейчас обсуждается. Страны, которые производят или уже приобрели системы Patriot, рассматривают несколько вариантов. ... Мы уже объявили, что в координации с Италией передадим не только находящиеся в нашем распоряжении системы SAMP/T, но и ракеты Aster. Они эффективно усилят защиту украинских городов
Во Франции осознают, что предстоящая зима будет сложной для Украины из-за российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Все осознают, что зима будет сложной. В то же время украинцы держатся, и нет сценария, при котором русским удалось бы прорвать линию фронта. Их удары по городам наносят большой ущерб и драматично сказываются на гражданском населении, однако на поле боя русские не осуществляют прорыва
По их словам, в этих условиях необходимо одновременно продолжать военную и финансовую поддержку Украины и усиливать давление на Россию.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что слабое место Украины — противобаллистическая оборона. Киев рассчитывает на Patriot от США, Норвегии и Канады, а также на разработку собственной системы.
Трамп завуалированно поддержал производство ракет Patriot в Украине — американские СМИ05.09.26, 02:55 • 14380 просмотров