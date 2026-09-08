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Союзники рассматривают возможность быстрой поставки Украине систем Patriot — СМИ

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Страны — производители Patriot ищут способы быстро усилить ПВО Украины перед зимой. Франция и Италия готовят передачу SAMP/T и ракет Aster.

Союзники рассматривают возможность быстрой поставки Украине систем Patriot — СМИ

Страны, располагающие системами ПВО Patriot, рассматривают несколько вариантов их быстрой поставки Украине накануне зимы. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники в Елисейском дворце, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Франция координирует с Италией передачу системы SAMP/T и ракет Aster.

Этот вопрос сейчас обсуждается. Страны, которые производят или уже приобрели системы Patriot, рассматривают несколько вариантов. ... Мы уже объявили, что в координации с Италией передадим не только находящиеся в нашем распоряжении системы SAMP/T, но и ракеты Aster. Они эффективно усилят защиту украинских городов

- цитирует издание источники.

Во Франции осознают, что предстоящая зима будет сложной для Украины из-за российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Все осознают, что зима будет сложной. В то же время украинцы держатся, и нет сценария, при котором русским удалось бы прорвать линию фронта. Их удары по городам наносят большой ущерб и драматично сказываются на гражданском населении, однако на поле боя русские не осуществляют прорыва

- констатировали источники.

По их словам, в этих условиях необходимо одновременно продолжать военную и финансовую поддержку Украины и усиливать давление на Россию.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что слабое место Украины — противобаллистическая оборона. Киев рассчитывает на Patriot от США, Норвегии и Канады, а также на разработку собственной системы.

Трамп завуалированно поддержал производство ракет Patriot в Украине — американские СМИ05.09.26, 02:55 • 14380 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Канада
Франция
Норвегия
Италия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина