Трамп завуалированно поддержал производство ракет Patriot в Украине — американские СМИ
Киев • УНН
Трамп распространил материал с призывом разрешить Украине производить перехватчики Patriot. Идея может усилить ПВО, но требует времени.
Президент США Дональд Трамп распространил в Truth Social материал The Washington Post с предложением разрешить Украине производить ракеты-перехватчики для систем Patriot. Американские СМИ расценили репост президента как завуалированный сигнал поддержки этой идеи, пишет УНН.
Детали
Сам Трамп не сопроводил публикацию прямым заявлением о поддержке производства Patriot в Украине. Однако он распространил колонку, автор которой призывает Вашингтон предоставить Киеву соответствующую лицензию, чтобы увеличить количество доступных Украине перехватчиков.
В материале The Washington Post отмечается, что Украине необязательно передавать технологии самой современной ракеты PAC-3 MSE. Вместо этого можно организовать совместное производство менее технологичных перехватчиков, в частности PAC-3 ACE или более старой PAC-2 GEM-T.
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Автор считает, что такой подход помог бы одновременно усилить украинскую ПВО, снизить нагрузку на американское производство и пополнять запасы союзников по НАТО.
В то же время запуск производства потребует времени и не решит нынешний дефицит ракет. В качестве временного варианта The Washington Post предлагает добиваться от Южной Кореи передачи Украине перехватчиков M-SAM II.
Ранее Трамп уже допускал возможность лицензионного производства ракет Patriot в Украине, однако позже подчеркивал необходимость осторожно относиться к передаче американских военных технологий.
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