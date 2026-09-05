Трамп завуалированно поддержал производство ракет Patriot в Украине — американские СМИ

Россия атаковала многоэтажный дом в Борисполе — там пожар, двух женщин госпитализировали

Трамп может «отдать» Фолкленды Аргентине, чтобы наказать Британию за Иран, аргентинский президент уже выдвинул требования

Дания готовится отправлять мигрантов в «центры возвращения» за пределами ЕС — как это повлияет на украинцев

ВСУ получили приказ о «режиме тишины» на фронте на несколько дней — СМИ

После атаки на нефтебазу под Сочи уничтожено до 6 резервуаров с топливом — СМИ

Усик получил бронзовую медаль УПЛ

Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский