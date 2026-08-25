Зеленский получил поздравление от Трампа: Эти слова, как звуки запуска ракет к Patriot, поднимают наш дух
Киев • УНН
Трамп поздравил Украину с 35-летием восстановления независимости и пожелал завершения конфликта. Зеленский поблагодарил за поддержку США.
Президент Украины Владимир Зеленский получил поздравление от президента США Дональда Трампа с Днем Независимости Украины и отметил, что "эти слова, как звуки запуска ракет Patriot PAC-3, поднимают наш дух и дают надежду", пишет УНН.
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"Получил теплое и приятное поздравление от Президента Трампа с 35-й годовщиной восстановления независимости Украины:
"Уважаемый господин Президент!
От имени американского народа поздравляю Вас и граждан Украины с Днем независимости. 24 августа — это день, когда мы отмечаем нашу крепкую дружбу, основанную на 35 годах дипломатических отношений, — связь, которая лишь укрепилась с момента обретения Украиной независимости.
Благодаря мужественным, смелым и талантливым людям вы построили великую страну. Отмечая эту важную дату, знайте: Соединенные Штаты восхищаются вашей стойкостью, чтят ваши жертвы и сохраняют уверенность в вашем будущем как суверенного, процветающего государства.
Давайте воспользуемся этим моментом, чтобы завершить конфликт и построить крепкий, прочный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений.
С уважением
Дональд Дж. Трамп"", — сообщил Зеленский в X.
Президент Украины отреагировал: "Эти слова, как звуки запуска ракет Patriot PAC-3, поднимают наш дух и дают надежду на то, что жизнь можно защитить от жестоких российских атак и что можно достичь достойного мира. Спасибо, Президент Трамп, и спасибо всем американцам за вашу поддержку и поздравления!".
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