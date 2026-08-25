Зеленський отримав привітання Трампа: Ці слова, як звуки запуску ракет до Patriot, піднімають наш дух

Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена

Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена

Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена

Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена

СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном

СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном

СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном

СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном

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