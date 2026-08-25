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Зеленський отримав привітання Трампа: Ці слова, як звуки запуску ракет до Patriot, піднімають наш дух

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Трамп привітав Україну з 35-річчям відновлення незалежності та побажав завершення конфлікту. Зеленський подякував за підтримку США.

Зеленський отримав привітання Трампа: Ці слова, як звуки запуску ракет до Patriot, піднімають наш дух

Президент України Володимир Зеленський отримав привітання від президента США Дональда Трампа з Днем Незалежності України і вказав, що "ці слова, як звуки запуску ракет Patriot PAC-3, піднімають наш дух і дають надію", пише УНН.

Деталі

"Отримав теплі і приємні привітання від Президента Трампа із 35-ю річницею відновлення незалежності України:

"Дорогий пане Президенте!

Від імені Американського народу вітаю Вас і громадян України з Днем Незалежності. 24 серпня – це день, коли ми відзначаємо нашу міцну дружбу, що ґрунтується на 35 роках дипломатичних відносин, – зв’язок, який лише зміцнився з моменту здобуття Україною незалежності.

Завдяки мужнім, сміливим і талановитим людям ви побудували велику країну. Відзначаючи цю важливу дату, знайте: Сполучені Штати захоплюються вашою стійкістю, вшановують ваші жертви та зберігають впевненість у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої держави.

Скористаймося цим моментом, щоб завершити конфлікт і побудувати міцний, тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь.

З повагою

Дональд Дж. Трамп"", - повідомив Зеленський у X.

Президент України відреагував: "Ці слова, як звуки запуску ракет Patriot PAC-3, піднімають наш дух і дають надію, що життя можна захистити від жорстоких російських атак і що можна досягти достойного миру. Дякую, Президенте Трамп, і дякую всім американцям за вашу підтримку та привітання!".

Бернем планує поїздку до США, щоб переконати Трампа посилити ППО України25.08.26, 05:38 • 3580 переглядiв

Юлія Шрамко

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