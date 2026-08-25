Зеленський отримав привітання Трампа: Ці слова, як звуки запуску ракет до Patriot, піднімають наш дух
Київ • УНН
Трамп привітав Україну з 35-річчям відновлення незалежності та побажав завершення конфлікту. Зеленський подякував за підтримку США.
Президент України Володимир Зеленський отримав привітання від президента США Дональда Трампа з Днем Незалежності України і вказав, що "ці слова, як звуки запуску ракет Patriot PAC-3, піднімають наш дух і дають надію", пише УНН.
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"Отримав теплі і приємні привітання від Президента Трампа із 35-ю річницею відновлення незалежності України:
"Дорогий пане Президенте!
Від імені Американського народу вітаю Вас і громадян України з Днем Незалежності. 24 серпня – це день, коли ми відзначаємо нашу міцну дружбу, що ґрунтується на 35 роках дипломатичних відносин, – зв’язок, який лише зміцнився з моменту здобуття Україною незалежності.
Завдяки мужнім, сміливим і талановитим людям ви побудували велику країну. Відзначаючи цю важливу дату, знайте: Сполучені Штати захоплюються вашою стійкістю, вшановують ваші жертви та зберігають впевненість у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої держави.
Скористаймося цим моментом, щоб завершити конфлікт і побудувати міцний, тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь.
З повагою
Дональд Дж. Трамп"", - повідомив Зеленський у X.
Президент України відреагував: "Ці слова, як звуки запуску ракет Patriot PAC-3, піднімають наш дух і дають надію, що життя можна захистити від жорстоких російських атак і що можна досягти достойного миру. Дякую, Президенте Трамп, і дякую всім американцям за вашу підтримку та привітання!".
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