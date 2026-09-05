Трамп завуальовано підтримав виробництво ракет Patriot в Україні – американські ЗМІ
Київ • УНН
Трамп поширив матеріал із закликом дозволити Україні виробляти перехоплювачі Patriot. Ідея може посилити ППО, але потребує часу.
Президент США Дональд Трамп поширив у Truth Social матеріал The Washington Post із пропозицією дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Американські ЗМІ розцінили репост президента як завуальований сигнал підтримки цієї ідеї, пише УНН.
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Сам Трамп не супроводив публікацію прямою заявою про підтримку виробництва Patriot в Україні. Однак він поширив колонку, автор якої закликає Вашингтон надати Києву відповідну ліцензію, щоб збільшити кількість доступних Україні перехоплювачів.
У матеріалі The Washington Post зазначається, що Україні необов'язково передавати технології найсучаснішої ракети PAC-3 MSE. Натомість можна організувати спільне виробництво менш технологічних перехоплювачів, зокрема PAC-3 ACE або старішої PAC-2 GEM-T.
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Автор вважає, що такий підхід допоміг би одночасно посилити українську ППО, зменшити навантаження на американське виробництво та поповнювати запаси союзників по НАТО.
Водночас запуск виробництва потребуватиме часу і не вирішить нинішній дефіцит ракет. Як тимчасовий варіант The Washington Post пропонує домагатися від Південної Кореї передачі Україні перехоплювачів M-SAM II.
Раніше Трамп уже допускав можливість ліцензійного виробництва ракет Patriot в Україні, однак пізніше наголошував на необхідності обережно ставитися до передачі американських військових технологій.
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