Российский дрон ударил по Институту ядерных исследований в Киеве, реактор не повреждён - регулятор
Киев • УНН
Удар вызвал пожар, но реактор и системы безопасности не повреждены. Пострадавших нет, радиационный фон не изменился.
Российский дрон нанёс удар по территории Института ядерных исследований в Киеве 30 сентября. Реактор не получил повреждений. Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 1 октября, пишет УНН.
По информации Института ядерных исследований НАН Украины, 30 сентября 2026 года в 18:18 (по киевскому времени) российский БПЛА нанёс удар по территории Института ядерных исследований, где расположен киевский исследовательский реактор (ВВР-М)
Как отмечается, пожар, возникший в результате атаки, был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Продолжается расследование и оценка нанесённых повреждений.
Сам реактор и системы, важные для безопасности, не получили повреждений. Изменений радиационного фона не зафиксировано, его показатели находятся в пределах естественного фона (0,16–0,20 мкЗв/ч) и не изменялись
"В целях снижения радиационных рисков с февраля 2022 года реактор находится в остановленном состоянии с полной выгрузкой активной зоны. Его эксплуатация ограничивается регламентным обслуживанием систем, важных для безопасности", — указали в ГИЯРУ.
Что такое Институт ядерных исследований
Институт ядерных исследований НАН Украины — ведущее научно-исследовательское учреждение в областях ядерной физики, атомной энергетики и радиоэкологии. Реактор ВВР-М используется как источник нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.
"Удар БПЛА по территории Института ядерных исследований — это атака на мирную ядерную установку, которая выполняет исключительно научную и исследовательскую функцию, и очередное циничное пренебрежение со стороны россии международно признанными принципами и нормами ядерной и радиационной безопасности, а также военное преступление", — подчеркнули в ГИЯРУ.
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