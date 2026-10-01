Российский дрон ударил по Институту ядерных исследований в Киеве, реактор не повреждён - регулятор

Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света

Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света

Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света

Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света