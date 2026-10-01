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Російський дрон ударив по Інституту ядерних досліджень у Києві, реактор не пошкодило - регулятор

Київ • УНН

 • 1756 перегляди

Удар спричинив пожежу, але реактор і системи безпеки не пошкоджені. Постраждалих немає, радіаційний фон не змінився.

Російський дрон ударив по Інституту ядерних досліджень у Києві, реактор не пошкодило - регулятор
фото ілюстративне

Російський дрон завдав удару по території Інституту ядерних досліджень у Києві 30 вересня. Реактор не зазнав пошкоджень. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України 1 жовтня, пише УНН.

За інформацією Інституту ядерних досліджень НАН України, 30 вересня 2026 року о 18:18 (за київським часом) російський БпЛА завдав удару по території Інституту ядерних досліджень, де розташований київський дослідницький реактор (ВВР-М)

- повідомили в ДІЯРУ.

Як зазначається, пожежу, що виникла в результаті атаки, було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень.

Сам реактор і системи важливі для безпеки не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природного фону (0,16-0,20 мкЗв/год) і не змінювалися

- зазначили в регуляторі.

"З метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем важливих для безпеки", - вказали в ДІЯРУ.

Що таке Інститут ядерних досліджень

Інститут ядерних досліджень НАН України - провідна науково-дослідна установа в галузях ядерної фізики, атомної енергетики та радіоекології. Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.

"Удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином", - наголосили в ДІЯРУ.

Внаслідок удару по НАН Україна постраждав екссекретар РНБО Горбулін, його помічниця загинула28.09.26, 17:14 • 20136 переглядiв

Юлія Шрамко

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