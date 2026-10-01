Навіть ядеркою - путін погрожує застосуванням усіх видів озброєння

російський диктатор володимир путін заявив про можливість "застосування всіх видів озброєння", відповідаючи на запитання про загрози Калінінградській області. Про це він сказав на засіданні клубу "Валдай", передає УНН.

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Якщо мова піде про прямий напад на російську федерацію - у цьому випадку мається на увазі калінінград, - то, звісно, на порядку денному неминуче й негайно постане питання про застосування рф усіх видів озброєння, що є в розпорядженні нашої країни… А яким воно буде - ми вже вирішимо - заявив путін на засіданні дискусійного клубу «Валдай».

Він додав, що таких засобів ураження, які сьогодні є у росії, немає ні в кого.

Також, за його словами, Україна "нібито не може існувати самостійно, вона втрачає елементи державності".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що міжнародні конфлікти, ймовірно, триватимуть на тлі змін у світі, однак ситуація покращиться в міру того, як слабшатиме так звана "західна гегемонія".