Даже ядерным оружием — Путин угрожает применением всех видов вооружения

российский диктатор владимир путин заявил о возможности "применения всех видов вооружения", отвечая на вопрос об угрозах Калининградской области. Об этом он сказал на заседании клуба "Валдай", передает УНН.

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Если речь пойдет о прямом нападении на российскую федерацию — в данном случае имеется в виду Калининград, — то, конечно, на повестке дня неизбежно и незамедлительно встанет вопрос о применении рф всех видов вооружения, имеющихся в распоряжении нашей страны… А каким оно будет — мы уже решим — заявил путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он добавил, что таких средств поражения, какие сегодня есть у россии, нет ни у кого.

Также, по его словам, Украина "якобы не может существовать самостоятельно, она теряет элементы государственности".

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что международные конфликты, вероятно, будут продолжаться на фоне изменений в мире, однако ситуация улучшится по мере того, как будет ослабевать так называемая "западная гегемония".