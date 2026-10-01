путін на тлі погроз ядеркою зробив заяву щодо міжнародних конфліктів та "катастрофічних сценаріїв"
Київ • УНН
путін заявив, що міжнародні конфлікти, ймовірно, триватимуть через глобальні зміни. Він закликав "уникати катастрофічних сценаріїв".
російський диктатор володимир путін заявив у четвер, що міжнародні конфлікти, ймовірно, триватимуть на тлі змін у світі, однак ситуація покращиться в міру того, як слабшатиме так звана західна гегемонія, передає УНН із посиланням на Reuters.
За словами путіна, необхідно уникати катастрофічних сценаріїв.
"Хоч би який сценарій розгортався у світі найближчими роками, продовження міжнародних конфліктів, на жаль, є цілком імовірним. Частково це зумовлено тим, що тривалі фундаментальні зрушення — і можливості, які вони відкривають, — підживлюють амбіції та готовність іти на ризик заради, здавалося б, величезного виграшу", — зазначив путін.
У ЄС прокоментували ядерну погрозу росії у бік НАТО через калінінград01.10.26, 16:32 • 2212 переглядiв
Нагадаємо
Напередодні у листі, надісланому до НАТО, росія заявила, що готова використати ядерну зброю для захисту свого балтійського анклаву - калінінградської області.
У відповідь НАТО "рішуче засудило" ядерну погрозу росії і закликало кремль припинити свою неспровоковану війну в Україні.