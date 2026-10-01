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путін на тлі погроз ядеркою зробив заяву щодо міжнародних конфліктів та "катастрофічних сценаріїв"

Київ • УНН

 • 786 перегляди

путін заявив, що міжнародні конфлікти, ймовірно, триватимуть через глобальні зміни. Він закликав "уникати катастрофічних сценаріїв".

путін на тлі погроз ядеркою зробив заяву щодо міжнародних конфліктів та "катастрофічних сценаріїв"
володимир путін. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

російський диктатор володимир путін заявив у четвер, що міжнародні конфлікти, ймовірно, триватимуть на тлі змін у світі, однак ситуація покращиться в міру того, як слабшатиме так звана західна гегемонія, передає УНН із посиланням на Reuters.

За словами путіна, необхідно уникати катастрофічних сценаріїв.

"Хоч би який сценарій розгортався у світі найближчими роками, продовження міжнародних конфліктів, на жаль, є цілком імовірним. Частково це зумовлено тим, що тривалі фундаментальні зрушення — і можливості, які вони відкривають, — підживлюють амбіції та готовність іти на ризик заради, здавалося б, величезного виграшу", — зазначив путін.

У ЄС прокоментували ядерну погрозу росії у бік НАТО через калінінград01.10.26, 16:32 • 2212 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні у листі, надісланому до НАТО, росія заявила, що готова використати ядерну зброю для захисту свого балтійського анклаву - калінінградської області.

У відповідь НАТО "рішуче засудило" ядерну погрозу росії і закликало кремль припинити свою неспровоковану війну в Україні.

Антоніна Туманова

Світ
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Калінінградська область
НАТО
Україна