путін на тлі погроз ядеркою зробив заяву щодо міжнародних конфліктів та "катастрофічних сценаріїв"

володимир путін. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

російський диктатор володимир путін заявив у четвер, що міжнародні конфлікти, ймовірно, триватимуть на тлі змін у світі, однак ситуація покращиться в міру того, як слабшатиме так звана західна гегемонія, передає УНН із посиланням на Reuters.

За словами путіна, необхідно уникати катастрофічних сценаріїв.

"Хоч би який сценарій розгортався у світі найближчими роками, продовження міжнародних конфліктів, на жаль, є цілком імовірним. Частково це зумовлено тим, що тривалі фундаментальні зрушення — і можливості, які вони відкривають, — підживлюють амбіції та готовність іти на ризик заради, здавалося б, величезного виграшу", — зазначив путін.

У ЄС прокоментували ядерну погрозу росії у бік НАТО через калінінград

Нагадаємо

Напередодні у листі, надісланому до НАТО, росія заявила, що готова використати ядерну зброю для захисту свого балтійського анклаву - калінінградської області.

У відповідь НАТО "рішуче засудило" ядерну погрозу росії і закликало кремль припинити свою неспровоковану війну в Україні.