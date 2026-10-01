путин на фоне угроз применения ядерки сделал заявление относительно международных конфликтов и "катастрофических сценариев"

владимир путин. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Российский диктатор владимир путин заявил в четверг, что международные конфликты, вероятно, будут продолжаться на фоне изменений в мире, однако ситуация улучшится по мере ослабления так называемой западной гегемонии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам путина, необходимо избегать катастрофических сценариев.

"Какой бы сценарий ни разворачивался в мире в ближайшие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, вполне вероятно. Отчасти это обусловлено тем, что длительные фундаментальные сдвиги — и возможности, которые они открывают, — подпитывают амбиции и готовность идти на риск ради, казалось бы, огромного выигрыша", — отметил путин.

В ЕС прокомментировали ядерную угрозу россии в адрес НАТО из-за калининграда

Напомним

Накануне в письме, направленном в НАТО, россия заявила, что готова использовать ядерное оружие для защиты своего балтийского анклава — калининградской области.

В ответ НАТО "решительно осудило" ядерную угрозу россии и призвало кремль прекратить свою неспровоцированную войну в Украине.