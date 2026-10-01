путин на фоне угроз применения ядерки сделал заявление относительно международных конфликтов и "катастрофических сценариев"
Киев • УНН
путин заявил, что международные конфликты, вероятно, будут продолжаться из-за глобальных изменений. Он призвал "избегать катастрофических сценариев".
Российский диктатор владимир путин заявил в четверг, что международные конфликты, вероятно, будут продолжаться на фоне изменений в мире, однако ситуация улучшится по мере ослабления так называемой западной гегемонии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам путина, необходимо избегать катастрофических сценариев.
"Какой бы сценарий ни разворачивался в мире в ближайшие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, вполне вероятно. Отчасти это обусловлено тем, что длительные фундаментальные сдвиги — и возможности, которые они открывают, — подпитывают амбиции и готовность идти на риск ради, казалось бы, огромного выигрыша", — отметил путин.
В ЕС прокомментировали ядерную угрозу россии в адрес НАТО из-за калининграда01.10.26, 16:32 • 2348 просмотров
Напомним
Накануне в письме, направленном в НАТО, россия заявила, что готова использовать ядерное оружие для защиты своего балтийского анклава — калининградской области.
В ответ НАТО "решительно осудило" ядерную угрозу россии и призвало кремль прекратить свою неспровоцированную войну в Украине.