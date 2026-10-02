Киев встал в многокилометровых пробках после перекрытия мостов из-за ночных ударов рф

В Киеве фиксируют километровые пробки после ночного удара по Южному мосту, в результате чего его полностью перекрыли. На мосту Патона было полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег. Мост Метро был перекрыт в направлении правого берега, передает УНН.

Детали

Утром в пятницу, 2 октября, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по информации от правоохранителей, Южный мост полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта.

Частично ограничено движение по одной полосе на мосту Метро с левого на правый берег, а также на мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.

Кличко не указывает причину, однако, вероятно, Южный мост перекрыли из-за попадания вражеского дрона. i

Из-за перекрытия мостов в Киеве возник транспортный коллапс, вследствие чего город фактически парализован, а сотни людей ожидают в очередях на общественный транспорт; некоторые даже решили не стоять в очередях, а переходить с правого на левый берег пешком.

В «Киевпастрансе» сообщили, что автобусы №№ 51, 55, 115, 118-Д и троллейбусы №№ 43, 50 возобновили движение по собственным схемам, пролегающим через мост Патона, однако транспорт курсирует с отклонением от графика.

Также в «Киевпастрансе» добавили, что автобусы №№ 22, 91 с левого на правый берег Киева временно курсируют через Дарницкий мост

Маршрут в направлении правого берега: просп. Николая Бажана − Днепровская набережная – ул. Березняковская – ул. Юрия Шумского – ул. Петра Радзиня − Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост – Надднепрянское шоссе – бул. Николая Михновского – Голосеевский просп., далее по собственным маршрутам.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия стремится блокировать транспортные потоки между правым и левым берегами Днепра, нанося повторные точечные удары по одной и той же локации.

Российский удар по Южному мосту является частью более широкой кампании России, направленной против гражданских объектов, в рамках которой применяются как дневные, так и ночные удары с целью осложнить жизнь в Киеве и нарушить повседневное функционирование города. Этот удар также направлен на подрыв украинской экономики путем перекрытия движения людей и грузов по городу. Российские войска могут использовать кумулятивные заряды на своих беспилотниках большой дальности для ударов по крупным укрепленным целям, таким как Южный мост, однако для нанесения значительного ущерба такие действия потребуют повторных точных ударов в течение короткого периода времени - говорится в отчете.

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