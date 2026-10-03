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Поки війська рф воюють в Україні, у москві привітали виведення американських військових з Іраку

Київ • УНН

 • 266 перегляди

росія привітала завершення місії коаліції на чолі зі США в Іраку. У мзс рф заявили, що країна здатна гарантувати власну безпеку.

Поки війська рф воюють в Україні, у москві привітали виведення американських військових з Іраку

У росії, війська якої продовжують воювати на території України, привітали виведення американських та союзних військових з Іраку. У мзс рф заявили, що країна тепер здатна самостійно гарантувати власну безпеку, повідомляє російське мзс, пише УНН.

Деталі

Офіційна представниця мзс рф марія захарова заявила, що москва "безумовно вітає" завершення перебування в Іраку сил міжнародної коаліції на чолі зі США.

Виведення військ з Іраку, що ми, безумовно, вітаємо, свідчить про те, що іракські армія та силові структури здатні самостійно вирішувати питання зміцнення обороноздатності держави та забезпечення національної безпеки

– заявила Захарова.

У москві заговорили про суверенітет

Представниця мзс рф також розкритикувала американське вторгнення до Іраку у 2003 році та пов'язала присутність іноземних військ із багаторічною нестабільністю в регіоні.

У москві заявили, що не гарантують безпеку іноземним політикам і дипломатам під час поїздок в Україну15.09.26, 23:58 • 13700 переглядiв

захарова висловила переконання, що Ірак тепер зможе самостійно протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам. Серед умов стабільності вона назвала "добросусідські відносини" та координацію із сусідніми державами.

Заява пролунала на тлі війни росії проти України, де російські війська продовжують перебувати на міжнародно визнаній українській території.

кремль презентував фейковий "звіт" про воєнні злочини в Бучі20.09.26, 02:24 • 4832 перегляди

Степан Гафтко

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російська пропаганда
Війна в Україні
Ірак
Сполучені Штати Америки
Україна