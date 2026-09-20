кремль презентував фейковий "звіт" про воєнні злочини в Бучі

Після чергової активізації інформаційної кампанії із заперечення воєнних злочинів рф на Київщині у 2022 році, кремль презентував пропагандистський "звіт", наповнений маніпуляціями та фейками про події в Бучі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що документ презентували в державному пропагандистському інформагентстві ТАСС за активного сприяння мзс рф. Його автором виступив так званий "міжнародний громадський трибунал щодо злочинів українських неонацистів".

Ця структура є виключно пропагандистським утворенням кремля, не має жодного юридичного статусу чи визнання. Сам "звіт" - це також набір маніпуляцій і брехні. Зокрема, загиблих цивільних оголошують "військовими ЗСУ" або "померлими від хвороб". Також автори звіту цинічно заявляють, ніби українські військові навмисно вбивали літніх людей на Київщині, аби потім звинуватити в цьому росію