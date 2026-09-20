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The Guardian
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кремль презентував фейковий "звіт" про воєнні злочини в Бучі

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У ЦПД назвали пропагандистський "звіт" росіян про Бучу набором маніпуляцій і брехні. рф планує використати псевдорозслідування в ООН.

кремль презентував фейковий "звіт" про воєнні злочини в Бучі

Після чергової активізації інформаційної кампанії із заперечення воєнних злочинів рф на Київщині у 2022 році, кремль презентував пропагандистський "звіт", наповнений маніпуляціями та фейками про події в Бучі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що документ презентували в державному пропагандистському інформагентстві ТАСС за активного сприяння мзс рф. Його автором виступив так званий "міжнародний громадський трибунал щодо злочинів українських неонацистів".

Ця структура є виключно пропагандистським утворенням кремля, не має жодного юридичного статусу чи визнання. Сам "звіт" - це також набір маніпуляцій і брехні. Зокрема, загиблих цивільних оголошують "військовими ЗСУ" або "померлими від хвороб". Також автори звіту цинічно заявляють, ніби українські військові навмисно вбивали літніх людей на Київщині, аби потім звинуватити в цьому росію

- вказують у ЦПД.

Двом військовим рф повідомили про підозру у зґвалтуванні та вбивстві жінки під час окупації Бучі28.07.26, 16:05 • 3837 переглядiв

Там підкреслюють, що окупанти маскують фейкову доповідь під "юридичний документ" із "незаперечними доказами", щоб надати їй ваги в інформаційному просторі. Водночас представниця мзс рф марія захарова вже заявила про наміри використовувати це псевдорозслідування на майданчику Генеральної Асамблеї ООН як офіційну позицію.

"Подібні заходи є елементом системної стратегії кремля. Намагаючись розмити доказово підтверджені масові вбивства цивільних, росія створює паралельну інформаційну реальність для виправдання власних воєнних злочинів перед іноземною аудиторією", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

росія розгорнула черговий етап інформаційної кампанії з метою дискредитації міжнародних розслідувань та заперечення воєнних злочинів армії рф у Бучі.

Бійці полку "Скіфські Грифони" вполювали високопоставленого російського полковника, який командував військовими злочинцями у Бучі21.08.26, 18:11 • 16085 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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