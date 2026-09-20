Кремль презентовал фейковый "отчёт" о военных преступлениях в Буче
Киев • УНН
В ЦПД назвали пропагандистский "отчёт" россиян о Буче набором манипуляций и лжи. РФ планирует использовать псевдорасследование в ООН.
После очередной активизации информационной кампании по отрицанию военных преступлений рф в Киевской области в 2022 году кремль презентовал пропагандистский "отчёт", наполненный манипуляциями и фейками о событиях в Буче. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что документ презентовали в государственном пропагандистском информагентстве ТАСС при активном содействии мид рф. Его автором выступил так называемый "международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов".
Эта структура является исключительно пропагандистским образованием кремля, не имеет никакого юридического статуса или признания. Сам "отчёт" — это также набор манипуляций и лжи. В частности, погибших гражданских объявляют "военнослужащими ВСУ" или "умершими от болезней". Также авторы отчёта цинично заявляют, будто украинские военные намеренно убивали пожилых людей в Киевской области, чтобы затем обвинить в этом россию
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Там подчёркивают, что оккупанты маскируют фейковый доклад под "юридический документ" с "неопровержимыми доказательствами", чтобы придать ему вес в информационном пространстве. В то же время представительница мид рф мария захарова уже заявила о намерениях использовать это псевдорасследование на площадке Генеральной Ассамблеи ООН как официальную позицию.
"Подобные мероприятия являются элементом системной стратегии кремля. Пытаясь размыть доказательно подтверждённые массовые убийства гражданских, россия создаёт параллельную информационную реальность для оправдания собственных военных преступлений перед иностранной аудиторией", — резюмируют в ЦПД.
Напомним
россия развернула очередной этап информационной кампании с целью дискредитации международных расследований и отрицания военных преступлений армии рф в Буче.
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