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Двум военнослужащим рф сообщили о подозрении в изнасиловании и убийстве женщины во время оккупации Бучи

Киев • УНН

 • 1876 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим рф в совершении преступления против гражданского населения во время оккупации Бучи. По данным следствия, в марте 2022 года они изнасиловали и убили 34-летнюю женщину.

Двум военнослужащим рф сообщили о подозрении в изнасиловании и убийстве женщины во время оккупации Бучи

28 июля 2026 года сообщено о подозрении двум военнослужащим вооруженных сил РФ, которые во время временной оккупации города Буча изнасиловали, а затем убили 34-летнюю женщину. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Установлено, что преступление совершили военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ. Один из них: заместитель командира взвода - командир орудия, другой - старший механик-водитель самоходно-артиллерийского взвода.

По данным следствия, в марте 2022 года во время временной оккупации Бучи российские военные привели гражданскую женщину на территорию одного из домовладений на улице Вокзальной.

По показаниям свидетелей, в это время там находились пять военнослужащих РФ. В ходе дальнейшего расследования правоохранители идентифицировали двоих из них как непосредственных исполнителей сексуального насилия.

Применяя к потерпевшей физическую силу, они по очереди изнасиловали ее. Когда женщина пыталась убежать, один из военных открыл в ее направлении прицельный огонь. От полученных ранений она скончалась.

Обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, которого обвиняют в убийстве потерпевшей, ранее уже направили в суд.

Дальнейшее расследование позволило установить обстоятельства сексуального насилия и идентифицировать второго военнослужащего, причастного к преступлению. Обоим сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, соединенном с сексуальным насилием, по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Военнослужащему рф из чечни сообщили о подозрении в изнасиловании 17-летней девушки в Херсонской области10.07.26, 17:48 • 7246 просмотров

Ольга Розгон

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