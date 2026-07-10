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Военнослужащему рф из чечни сообщили о подозрении в изнасиловании 17-летней девушки в Херсонской области

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему военнослужащему РФ в изнасиловании несовершеннолетней во время оккупации Херсонской области в марте 2024 года. Потерпевшей было 17 лет, преступление совершено группой лиц.

Военнослужащему рф из чечни сообщили о подозрении в изнасиловании 17-летней девушки в Херсонской области
Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранительные органы сообщили о подозрении российскому военнослужащему в изнасиловании несовершеннолетней во время оккупации Херсонщины. Потерпевшей было 17 лет: преступление произошло в марте 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.

Детали

Как установило следствие, около 22:00 подозреваемый и другой российский военнослужащий насильно посадили в машину 17-летнюю девушку и вывезли ее за пределы населенного пункта.

Сначала ее изнасиловали, затем перевезли в один из домов в этом же населенном пункте, где повторно изнасиловали.

Подозреваемым является 35-летний уроженец чечни с позывным Черный. С 2022 года проходит военную службу в составе 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии вс рф.

На момент совершения преступления он проходил службу фельдшером мотострелковой роты мотострелкового батальона 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа вс рф. В настоящее время имеет звание лейтенанта и занимает должность начальника разведки

- командира взвода - сообщили в полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.

Личность другого российского военнослужащего устанавливают украинские правоохранители.

В суд передали дело бойца росгвардии, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней во время оккупации Николаевщины20.04.2026, 17:31 • 3571 просмотр

Евгений Устименко

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