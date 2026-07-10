Военнослужащему рф из чечни сообщили о подозрении в изнасиловании 17-летней девушки в Херсонской области

Правоохранительные органы сообщили о подозрении российскому военнослужащему в изнасиловании несовершеннолетней во время оккупации Херсонщины. Потерпевшей было 17 лет: преступление произошло в марте 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.

Как установило следствие, около 22:00 подозреваемый и другой российский военнослужащий насильно посадили в машину 17-летнюю девушку и вывезли ее за пределы населенного пункта.

Сначала ее изнасиловали, затем перевезли в один из домов в этом же населенном пункте, где повторно изнасиловали.

Подозреваемым является 35-летний уроженец чечни с позывным Черный. С 2022 года проходит военную службу в составе 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии вс рф.

На момент совершения преступления он проходил службу фельдшером мотострелковой роты мотострелкового батальона 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа вс рф. В настоящее время имеет звание лейтенанта и занимает должность начальника разведки