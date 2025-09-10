$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 3012 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 12590 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 13855 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 17541 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 20507 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 48262 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 69198 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 56078 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 33108 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 37371 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Діти українських захисників отримують допомогу на навчання через "Дію" - Мінцифри

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Діти українських захисників та захисниць можуть отримати допомогу на навчання за 2024/2025 роки через "Дію". Понад 13 тисяч студентів до 23 років мають право на таку підтримку.

Діти українських захисників отримують допомогу на навчання через "Дію" - Мінцифри

Відтепер діти українських захисників та захисниць можуть отримати допомогу на навчання всього в декілька кліків у державному застосунку "Дія". Про це в Телеграм повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Діти Захисників та Захисниць отримають допомогу на навчання за 2024/2025 роки. Жодних черг чи паперів – треба лише підтвердити сертифікат у застосунку "Дія" в кілька кліків

– повідомив Федоров.

Право на таку підтримку мають понад 13 тисяч студентів до 23 років – від першокурсників бакалаврату й до магістрантів, а також учні професійних і фахових коледжів. 

Електронні рецепти та направлення від лікаря тепер надходитимуть у "Дію": що відомо08.09.25, 17:37 • 3265 переглядiв

Такі сертифікати передбачені для дітей, чиї батьки належать до певних категорій, наприклад: загиблих військових, ветеранів з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, зниклих безвісти, полонених, а також постраждалих під час Революції Гідності.

Виплати на навчання надходитимуть поетапно. Якщо ж повідомлення у "Дії" ще не з’явилося, студентам радять звернутися у свій виш чи коледж – там мають оновити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, аби підтвердити право на сертифікат.

У застосунку "Дія" стала доступною послуга реєстрації адреси в гуртожитку27.08.25, 17:11 • 2577 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоОсвіта
Дія (сервіс)
Михайло Федоров