Електронні рецепти та направлення від лікаря тепер надходитимуть у "Дію": що відомо
Київ • УНН
Застосунок "Дія" тепер надсилатиме медичні сповіщення про електронні рецепти, направлення та плани лікування. Користувачі отримуватимуть пуш-повідомлення одразу після створення лікарем електронного документа.
Медичні сповіщення про е-рецепти, е-направлення та плани лікування надходитимуть безпосередньо у застосунок "Дія". Про це повідомляє пресслужба застосунку, пише УНН.
Лікар виписав вам е-Направлення, треба купити чи отримати ліки в аптеці за е-Рецептом, а сповіщення загубилося? Відтепер це в минулому - медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок Дія. Турбуємося про ваше здоров’я та легкий доступ до важливої інформації
Отримуйте в Дії сповіщення про:
- створення Плану лікування; створення е-Рецепта; скасування е-Рецепта лікарем;
- створення е-Направлення.У майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.
Як це працює
Щоб отримати сповіщення, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у Дії. Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення - вам надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в Меню - Повідомлення в Дії.
Якщо ж Дії немає - сповіщення надходитимуть як і раніше, у Viber або в SMS-повідомленні
У застосунку "Дія" стала доступною послуга реєстрації адреси в гуртожитку27.08.25, 17:11 • 2530 переглядiв