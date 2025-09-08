$41.220.13
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 29253 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
12:23 • 22014 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 19333 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 22415 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 24601 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25558 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28961 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40880 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62695 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 139015 перегляди
Електронні рецепти та направлення від лікаря тепер надходитимуть у "Дію": що відомо

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Застосунок "Дія" тепер надсилатиме медичні сповіщення про електронні рецепти, направлення та плани лікування. Користувачі отримуватимуть пуш-повідомлення одразу після створення лікарем електронного документа.

Електронні рецепти та направлення від лікаря тепер надходитимуть у "Дію": що відомо

Медичні сповіщення про е-рецепти, е-направлення та плани лікування надходитимуть безпосередньо у застосунок "Дія". Про це повідомляє пресслужба застосунку, пише УНН. 

Лікар виписав вам е-Направлення, треба купити чи отримати ліки в аптеці за е-Рецептом, а сповіщення загубилося? Відтепер це в минулому - медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок Дія. Турбуємося про ваше здоров’я та легкий доступ до важливої інформації

- йдеться у повідомленні.

Отримуйте в Дії сповіщення про:

  • створення Плану лікування; створення е-Рецепта; скасування е-Рецепта лікарем;
    • створення е-Направлення.У майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.

      Як це працює

      Щоб отримати сповіщення, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у Дії. Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення - вам надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в Меню - Повідомлення в Дії.

      Якщо ж Дії немає - сповіщення надходитимуть як і раніше, у Viber або в SMS-повідомленні

      - додали в "Дії".

      У застосунку "Дія" стала доступною послуга реєстрації адреси в гуртожитку27.08.25, 17:11 • 2530 переглядiв

      Ольга Розгон

      Здоров'яТехнології
      Дія (сервіс)