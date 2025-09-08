Электронные рецепты и направления от врача теперь будут поступать в «Дію»: что известно
Киев • УНН
Приложение «Дія» теперь будет отправлять медицинские уведомления об электронных рецептах, направлениях и планах лечения. Пользователи будут получать пуш-уведомления сразу после создания врачом электронного документа.
Медицинские уведомления об электронных рецептах, электронных направлениях и планах лечения будут поступать непосредственно в приложение "Дія". Об этом сообщает пресс-служба приложения, пишет УНН.
Врач выписал вам электронное направление, нужно купить или получить лекарства в аптеке по электронному рецепту, а уведомление потерялось? Отныне это в прошлом - медицинские уведомления сразу же будут поступать в приложение "Дія". Заботимся о вашем здоровье и легком доступе к важной информации
Получайте в "Дії" уведомления о:
- создании Плана лечения; создании электронного Рецепта; отмене электронного Рецепта врачом;
- создании электронного Направления. В будущем перечень медицинских уведомлений в "Дії" будет расширяться.
Как это работает
Чтобы получить уведомление, нужно лишь иметь приложение в смартфоне и быть авторизованным в "Дії". Как только врач создаст электронный рецепт или направление - вам поступит пуш-уведомление. Полученные уведомления с рецептом или направлением хранятся в Меню - Сообщения в "Дії".
Если же "Дії" нет - уведомления будут поступать как и раньше, в Viber или в SMS-сообщении
