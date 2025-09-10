Дети украинских защитников получают помощь на обучение через "Дію" – Минцифры

$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 1690 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 10825 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 12589 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 16253 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 19522 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 46855 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 67553 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 55093 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 32772 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 37067 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объект
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Эксклюзив
13:48 • 10825 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 46855 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 55093 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Дети украинских защитников получают помощь на обучение через "Дію" – Минцифры

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Дети украинских защитников и защитниц могут получить помощь на обучение за 2024/2025 годы через "Дію". Более 13 тысяч студентов до 23 лет имеют право на такую поддержку.

Дети украинских защитников получают помощь на обучение через "Дію" – Минцифры

Отныне дети украинских защитников и защитниц могут получить помощь на обучение всего в несколько кликов в государственном приложении "Дія". Об этом в Телеграм сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

Дети Защитников и Защитниц получат помощь на обучение за 2024/2025 годы. Никаких очередей или бумаг – нужно лишь подтвердить сертификат в приложении "Дія" в несколько кликов

– сообщил Федоров.

Право на такую поддержку имеют более 13 тысяч студентов до 23 лет – от первокурсников бакалавриата и до магистрантов, а также учащиеся профессиональных и специализированных колледжей. 

Электронные рецепты и направления от врача теперь будут поступать в «Дію»: что известно

Такие сертификаты предусмотрены для детей, чьи родители относятся к определенным категориям, например: погибших военных, ветеранов с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, пропавших без вести, пленных, а также пострадавших во время Революции Достоинства.

Выплаты на обучение будут поступать поэтапно. Если же сообщение в "Дії" еще не появилось, студентам советуют обратиться в свой вуз или колледж – там должны обновить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, чтобы подтвердить право на сертификат.

В приложении "Дія" стала доступна услуга регистрации адреса в общежитии

Степан Гафтко

