Дети украинских защитников получают помощь на обучение через "Дію" – Минцифры
Киев • УНН
Дети украинских защитников и защитниц могут получить помощь на обучение за 2024/2025 годы через "Дію". Более 13 тысяч студентов до 23 лет имеют право на такую поддержку.
Отныне дети украинских защитников и защитниц могут получить помощь на обучение всего в несколько кликов в государственном приложении "Дія". Об этом в Телеграм сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Детали
Дети Защитников и Защитниц получат помощь на обучение за 2024/2025 годы. Никаких очередей или бумаг – нужно лишь подтвердить сертификат в приложении "Дія" в несколько кликов
Право на такую поддержку имеют более 13 тысяч студентов до 23 лет – от первокурсников бакалавриата и до магистрантов, а также учащиеся профессиональных и специализированных колледжей.
Такие сертификаты предусмотрены для детей, чьи родители относятся к определенным категориям, например: погибших военных, ветеранов с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, пропавших без вести, пленных, а также пострадавших во время Революции Достоинства.
Выплаты на обучение будут поступать поэтапно. Если же сообщение в "Дії" еще не появилось, студентам советуют обратиться в свой вуз или колледж – там должны обновить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, чтобы подтвердить право на сертификат.
