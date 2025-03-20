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Весеннее равноденствие – начало нового астрологического года

Киев • УНН

 • 207726 просмотра

Весеннее равноденствие знаменует начало астрологического года, время баланса и пробуждения. Энергию равноденствия стоит использовать для очищения, планирования и гармонии.

Весеннее равноденствие – начало нового астрологического года

Весеннее равноденствие – это магический момент баланса, когда день и ночь равны, а природа пробуждается к новой жизни. Именно в этот день Солнце входит в первый градус Овна, знаменуя начало нового астрологического цикла. Это своеобразный астрологический Новый год, время обновления, новых начинаний и осознания своих целей. Что принесет этот период - рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко, пишет УНН

Астрологическое значение равноденствия

Вход Солнца в Овна символизирует начало нового жизненного этапа. Это энергия действия, силы и инициативы. Все знаки Зодиака чувствуют этот импульс обновления, но больше всего он влияет на Овнов, Весов, Раков и Козерогов.

Этот период идеален для:

  • постановки новых целей и планов;
    • начала важных дел;
      • энергетической очистки и перезагрузки.

        Весеннее равноденствие в этнических традициях

        Равноденствие издавна праздновали разные народы. В славянской культуре это был праздник Ярилы, посвященный Солнцу, обновлению и плодородию. Люди разжигали очищающие огни, пекли обрядовые лепешки и встречали восход Солнца.

        В персидской традиции равноденствие знаменует Навруз – праздник обновления и гармонии. Готовят праздничный стол с семью символическими элементами (зерно, яйца, зелень, свечи и т.д.), символизирующими жизнь, достаток и чистоту.

        Как использовать энергию равноденствия?

        1. Проведите ритуал очистки – уберите лишнее, очистите пространство и мысли.
          1. Зажгите свечу или сделайте символическое пожелание.
            1. Составьте список новых целей на год.
              1. Выйдите на природу, почувствуйте баланс дня и ночи.

                Весеннее равноденствие – это дверь в новый астрологический год, время обновления и первых шагов к мечтам. Используйте этот мощный момент, чтобы настроить свою жизнь на гармонию и развитие! Встречаем новый цикл вместе с Солнцем!

                - указала Базиленко.

                Весеннее равноденствие 2025: начало нового астрологического года и глобальные тенденции

                Весеннее равноденствие – это момент, когда Солнце входит в первый градус Овна, знаменуя начало нового астрологического года. Этот год будет иметь уникальные особенности, ведь равноденствие произойдет между двумя затмениями, что усилит его судьбоносное влияние. Это будет точка больших изменений, способных запустить цепь событий, которые кардинально повлияют на весь мир.

                Астрологический прогноз на год: что нам готовит небо?

                Солнце в соединении с Нептуном – год духовного пробуждения и тайн

                Одной из главных особенностей этого года станет соединение Солнца с Нептуном. Это может означать:

                1. Духовный рост и творческий подъем. В 2025 году могут появиться уникальные художественные произведения, прорывы в кино, музыке, литературе и изобразительном искусстве.
                  1. Развитие фармацевтики, медицины и психологии. Открытия в сфере лекарств, альтернативной медицины и новые методы лечения психических расстройств.
                    1. Увеличение тайн и скрытых влияний. Политические события будут неочевидными, многие решения будут приниматься за кулисами. Информационное пространство будет насыщено противоречивыми версиями событий.

                      Влияние стелиума планет: Сатурн, ретроградный Меркурий и Венера

                      Солнце и Нептун будут частью стелиума планет, включая Сатурн, ретроградный Меркурий и ретроградную Венеру. Это указывает на долговременные процессы, которые коснутся информационной и финансовой сфер:

                      1. Ограничение свободы слова. Медиа получат еще большее влияние на общественное мнение, возможны новые цензурные меры и манипуляции.
                        1. Финансовая нестабильность. Инфляция, колебания валют, экономические кризисы и даже торговые войны могут стать реальностью. Важно внимательно относиться к своим финансам и избегать рискованных вложений.

                          Мощные аспекты Марса и Плутона – шанс на мир?

                          Несмотря на всю напряженность года, есть хорошие астрологические показатели. Марс и Плутон, которые традиционно символизируют войну и агрессию, в 2025 году формируют гармоничные аспекты к Солнцу и стелиуму планет. Это означает, что:

                          1. Есть шанс на дипломатические переговоры и прекращение военных конфликтов. В течение года могут быть заключены важные соглашения по мирному урегулированию.
                            1. Год принесет новые союзы и стратегические договоренности между странами.

                              Как использовать энергию этого года себе на пользу?

                              Развивать интуицию и работать над внутренним состоянием. 2025 год будет позитивным для тех, кто занимается психологией, духовным развитием и самопознанием.

                              Быть экономически рассудительным. Не делать рискованных финансовых вложений, не тратить деньги без необходимости.

                              Действовать обдуманно, используя логику и интуицию. Важно не поддаваться панике и не следовать за хаотичными новостями.

                              Итог

                              2025 год – это время больших изменений и возможностей. Он принесет новые открытия в искусстве, науке, медицине и психологии, но в то же время будет полон тайн, неопределенности и финансовых вызовов. Лучше всего в этом году будут чувствовать себя те, кто опирается на свой внутренний баланс, развивает интуицию и мудро использует свои ресурсы.

                              "Пусть этот астрологический Новый год станет для вас временем роста, гармонии и больших возможностей!", - пожелала Базиленко. 

                              Лилия Подоляк

                              Лилия Подоляк

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