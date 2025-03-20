Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – це магічний момент балансу, коли день і ніч рівні, а природа пробуджується до нового життя. Саме в цей день Сонце входить у перший градус Овна, знаменуючи початок нового астрологічного циклу. Це своєрідний астрологічний Новий рік, час оновлення, нових починань та усвідомлення своїх цілей. Що принесе цей період - розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко, повідомляє УНН.

Астрологічне значення рівнодення

Вхід Сонця в Овна символізує початок нового життєвого етапу. Це енергія дії, сили та ініціативи. Всі знаки Зодіаку відчувають цей імпульс оновлення, але найбільше він впливає на Овнів, Терезів, Раків і Козерогів.

Цей період ідеальний для:

постановки нових цілей та планів;

початку важливих справ;

енергетичного очищення та перезавантаження.

Весняне рівнодення в етнічних традиціях

Рівнодення здавна святкували різні народи. У слов’янській культурі це було свято Ярила, присвячене Сонцю, оновленню і родючості. Люди розпалювали очищувальні вогні, пекли обрядові коржі та зустрічали схід Сонця.

У перській традиції рівнодення знаменує Навруз – свято оновлення та гармонії. Готують святковий стіл із сімома символічними елементами (зерно, яйця, зелень, свічки тощо), що символізують життя, достаток і чистоту.

Як використовувати енергію рівнодення?

Проведіть ритуал очищення – приберіть зайве, очистіть простір та думки. Запаліть свічку або зробіть символічне побажання. Складіть список нових цілей на рік. Вийдіть на природу, відчуйте баланс дня і ночі.

Весняне рівнодення – це двері в новий астрологічний рік, час оновлення та перших кроків до мрій. Використовуйте цей потужний момент, щоб налаштувати своє життя на гармонію та розвиток! Зустрічаймо новий цикл разом із Сонцем! - вказала Базиленко.

Весняне рівнодення 2025: початок нового астрологічного року та глобальні тенденції

Весняне рівнодення – це момент, коли Сонце входить у перший градус Овна, знаменуючи початок нового астрологічного року. Цей рік матиме унікальні особливості, адже рівнодення відбудеться між двома затемненнями, що посилить його доленосний вплив. Це буде точка великих змін, здатних запустити ланцюг подій, що кардинально вплинуть на весь світ.

Астрологічний прогноз на рік: що нам готує небо?

Сонце у з'єднанні з Нептуном – рік духовного пробудження та таємниць

Однією з головних особливостей цього року стане з’єднання Сонця з Нептуном. Це може означати:

Духовне зростання та творчий підйом. У 2025 році можуть з’явитися унікальні мистецькі твори, прориви в кіно, музиці, літературі та образотворчому мистецтві. Розвиток фармацевтики, медицини та психології. Відкриття у сфері ліків, альтернативної медицини та нові методи лікування психічних розладів. Збільшення таємниць і прихованих впливів. Політичні події будуть неочевидними, багато рішень ухвалюватимуться за лаштунками. Інформаційний простір буде насичений суперечливими версіями подій.

Вплив стеліуму планет: Сатурн, ретроградний Меркурій і Венера

Сонце та Нептун будуть частиною стеліуму планет, включаючи Сатурн, ретроградний Меркурій і ретроградну Венеру. Це вказує на довготривалі процеси, які торкнуться інформаційної та фінансової сфер:

Обмеження свободи слова. Медіа отримають ще більший вплив на громадську думку, можливі нові цензурні заходи та маніпуляції. Фінансова нестабільність. Інфляція, коливання валют, економічні кризи та навіть торгові війни можуть стати реальністю. Важливо уважно ставитися до своїх фінансів та уникати ризикованих вкладень.

Потужні аспекти Марса та Плутона – шанс на мир?

Попри всю напруженість року, є хороші астрологічні показники. Марс і Плутон, які традиційно символізують війну та агресію, у 2025 році формують гармонійні аспекти до Сонця і стеліуму планет. Це означає, що:

Є шанс на дипломатичні перемовини та припинення воєнних конфліктів. Впродовж року можуть бути укладені важливі угоди щодо мирного врегулювання. Рік принесе нові союзи та стратегічні домовленості між країнами.

Як використовувати енергію цього року собі на користь?

Розвивати інтуїцію та працювати над внутрішнім станом. 2025 рік буде позитивним для тих, хто займається психологією, духовним розвитком та самопізнанням.

Бути економічно розважливим. Не робити ризикованих фінансових вкладень, не витрачати гроші без потреби.

Діяти обдумано, використовуючи логіку та інтуїцію. Важливо не піддаватися паніці та не слідувати за хаотичними новинами.

Підсумок

2025 рік – це час великих змін і можливостей. Він принесе нові відкриття в мистецтві, науці, медицині та психології, але водночас буде повний таємниць, невизначеності та фінансових викликів. Найкраще в цьому році почуватимуться ті, хто спирається на свій внутрішній баланс, розвиває інтуїцію та мудро використовує свої ресурси.

"Нехай цей астрологічний Новий рік стане для вас часом зростання, гармонії та великих можливостей!", - побажала Базиленко.