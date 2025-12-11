$42.280.10
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об отстранении хирурга клиники Odrex Виталия Русакова

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Киевский апелляционный суд 11 декабря 2025 года оставил без изменений решение Печерского районного суда об отстранении от должности хирурга одесской клиники Odrex Виталия Русакова. Он является одним из двух врачей, которым сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана.

Киевский апелляционный суд 11 декабря 2025 года оставил без изменений решение Печерского районного суда об отстранении от должности хирурга одесской клиники Odrex Виталия Русакова, сообщает УНН

Апелляционную жалобу адвоката Русакова отклонили, признав определение следственного судьи Печерского райсуда законным и обоснованным. Таким образом, хирург скандальной одесской клиники Odrex и в дальнейшем будет оставаться отстраненным от работы на время расследования.

Виталий Русаков является одним из двух врачей, которым сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. Вместе с Русаковым подозрение получила и врач-онколог Марина Белоцерковская, которую после смерти пациента уволили из клиники "Одрекс". Обоим медикам инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента (ч.1 ст.140 УКУ). Оба находятся под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста и обязаны носить электронные браслеты.

Известно, что последние полгода своей жизни Аднан Киван лечился в клинике "Одрекс". Занималась его лечением онколог Марина Белоцерковская. Она находилась на постоянной связи с родными бизнесмена и давала свои рекомендации по его дальнейшему лечению. В то же время оперировал пациента давний друг семьи Киванов – Виктор Русаков, которому Аднан Киван подарил квартиру с ремонтом в новопостроенном ЖК и новенький автомобиль Lexus, сообщает журналистка Зоя Казанжи. 

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти. По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. 

Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей повлекли смерть пациента. Врачи, которые подозреваются, оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента

- говорится в сообщении ОГП.

Смерть Аднана Кивана стала центральным эпизодом так называемого "Дела Odrex", которое получило широкий общественный резонанс. Родные погибшего и другие пациенты клиники настаивают на полном и беспристрастном расследовании, заявляя о многочисленных случаях возможных медицинских нарушений в частном медучреждении.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Odrex
Карцинома