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На Запоріжжі та Дніпропетровщині непроста ситуація після атак рф - Зеленський розповів, що з електрикою

Київ • УНН

 • 116 перегляди

На Запоріжжі та Дніпропетровщині триває відновлення після російських ударів і відключень. Єврокомісія надасть Україні додаткову енергопідтримку.

На Запоріжжі та Дніпропетровщині непроста ситуація після атак рф - Зеленський розповів, що з електрикою

Росіяни беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону. Сьогодні непроста ситуація на Запоріжжі та Дніпропетровщині - через удари рф багато відключень. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні увесь день особлива увага – нашому Запоріжжю, Дніпровщині: там дуже непроста ситуація після російських ударів. Багато відключень було, і триває відновлення. Частково електрику вже повертають, але попереду ще значна робота. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, всім нашим енергетикам, кожному, хто допомагає. Постійно нові повітряні тривоги та нові удари. Це значно ускладнює відновлення. Але всі необхідні сили задіяні, обладнання є, і повинен бути результат 

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення. 

За словами Президента, росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях.

Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять – на Київщині. Більше сотні влучань – на Житомирщині, Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України 

- додав Зеленський. 

Важливо, за словами Президента, щоб люди отримали допомогу, щоб енергозабезпечення повернулося в передбачувані графіки, безумовно.

Це не просто, тим не менш. На цьому тижні було рішення Єврокомісії: ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна отримає додаткову, надзвичайну енергетичну підтримку. Саме для тих міст і тих наших громад, яким зараз найскладніше. Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість. Я хочу подякувати за це 

- резюмував Зеленський.

Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла15.11.26, 15:19 • 14766 переглядiв

Антоніна Туманова

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