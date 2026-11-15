В Запорожской и Днепропетровской областях непростая ситуация после атак рф — Зеленский рассказал, что с электричеством

Россияне выбирают один регион в качестве особой цели и несколько дней сосредотачиваются на ударах по этому региону. Сегодня непростая ситуация в Запорожской и Днепропетровской областях — из-за ударов РФ много отключений. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня весь день особое внимание — нашему Запорожью, Днепропетровщине: там очень непростая ситуация после российских ударов. Было много отключений, и восстановление продолжается. Частично электричество уже возвращают, но впереди еще значительная работа. Я хочу поблагодарить каждую ремонтную бригаду, всех наших энергетиков, каждого, кто помогает. Постоянно новые воздушные тревоги и новые удары. Это значительно усложняет восстановление. Но все необходимые силы задействованы, оборудование есть, и результат должен быть — сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

По словам Президента, россияне действуют так, что выбирают один регион в качестве особой цели и несколько дней сосредотачиваются на ударах по этому региону — по всему, по сетям, по подстанциям.

Больше всего с начала сентября было ударов и попаданий именно на Днепропетровщине: 131 попадание. Сто двадцать пять — на Киевщине. Более сотни попаданий — на Житомирщине, Сумщине. Соответственно, именно там больше всего задач для энергетиков, коммунальных служб, ГСЧС Украины — добавил Зеленский.

Важно, по словам Президента, чтобы люди получили помощь, чтобы энергоснабжение, безусловно, вернулось к предсказуемым графикам.

Это непросто, тем не менее. На этой неделе было решение Еврокомиссии: мы договорились с Урсулой фон дер Ляйен, что Украина получит дополнительную, чрезвычайную энергетическую поддержку. Именно для тех городов и тех наших общин, которым сейчас сложнее всего. Дополнительные генераторы, другое оборудование, финансы, безусловно, чтобы поддержать устойчивость. Я хочу поблагодарить за это — подытожил Зеленский.

Из-за российской атаки часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света