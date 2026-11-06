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The New York Times

Міненерго розкрило тактику рф в атаках на енергетику

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

Російські атаки спричинили нові знеструмлення у семи областях України. Найскладніша ситуація в Києві та області, де діють мережеві обмеження.

Міненерго розкрило тактику рф в атаках на енергетику

росія продовжує атаки на енергетику України і вдається до тактики повторних ударів. Є нові знеструмлення у 7 областях. Найскладніше - у Києві та області, є мережеві обмеження. Про це повідомили у Міненерго 6 листопада, пише УНН.

Ворожі атаки

"Ворог не припиняє атак на енергетичну інфраструктуру та застосовує тактику повторних ударів, спричиняючи значні пошкодження енергооб’єктів", - повідомили в Міненерго.

Як зазначається, "уночі та зранку внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях". У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять ремонтні роботи. Відновлення ускладнюють повітряні тривоги, однак після відбою бригади одразу повертаються до роботи, вказали у міністерстві.

Ситуація у Києві та по країні

"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетики продовжують вимушено застосовувати мережеві обмеження. Роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають цілодобово", - зазначили в Міненерго.

У більшості областей України, як повідомляється, діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Через постійні атаки ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня, наголосили у Міненерго.

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Юлія Шрамко

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