Російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Овруцькій громаді Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, пише УНН.

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Постраждалого оперативно госпіталізували. Наразі він перебуває в медичному закладі, де йому надають необхідну допомогу.

Після удару на території вокзалу спалахнула пожежа. До її ліквідації залучили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на 17:00 загоряння повністю загасили.

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