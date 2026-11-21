Ворог атакував залізничний вокзал на Житомирщині - постраждала людина
Київ • УНН
російські війська атакували залізничний вокзал в Овруцькій громаді. Одна людина поранена, пожежу вже загасили.
Російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Овруцькій громаді Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, пише УНН.
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Постраждалого оперативно госпіталізували. Наразі він перебуває в медичному закладі, де йому надають необхідну допомогу.
Після удару на території вокзалу спалахнула пожежа. До її ліквідації залучили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на 17:00 загоряння повністю загасили.
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