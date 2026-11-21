Российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Овручской общине Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранение. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, пишет УНН.

Детали

Пострадавшего оперативно госпитализировали. Сейчас он находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь.

После удара на территории вокзала вспыхнул пожар. К его ликвидации привлекли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 17:00 возгорание полностью потушили.

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