Враг атаковал железнодорожный вокзал в Житомирской области — пострадал человек
Киев • УНН
российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Овручской общине. Один человек ранен, пожар уже потушили.
Российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Овручской общине Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранение. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, пишет УНН.
Детали
Пострадавшего оперативно госпитализировали. Сейчас он находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь.
После удара на территории вокзала вспыхнул пожар. К его ликвидации привлекли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 17:00 возгорание полностью потушили.
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