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Київ і чотири області переведені на аварійні відключення - скільки годин без світла

Київ • УНН

 • 5764 перегляди

6 листопада аварійні відключення запровадили в Києві та чотирьох областях. Причина — складна ситуація в енергосистемі після атак рф.

Київ і чотири області переведені на аварійні відключення - скільки годин без світла

Київ та чотири області на ранок 6 листопада переведено на аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Станом на цю годину у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом 5 черг. Це необхідно для недопущення зниження рівня напруги в енергосистемі

- повідомили в Укренерго.

Що таке черги відключення світла і як вони працюють

Як пояснювали енергетики, чим більшим є дефіцит електроенергії, тим більше черг відключення застосовується, а тому зростає тривалість відключень.

Уже при 4 чергах може бути 12+ годин відключень.

Стан енергосистеми

За даними Укренерго, через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Сьогодні, 6 листопада, у частині регіонів України діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для інших категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг", - вказали у компанії.

Особливо складною залишається ситуація у Києві. Через це протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися. Енергетики безперервно працюють над стабілізацією ситуації та поверненням до прогнозованих графіків відключень, зазначили в Укренерго.

Міненерго розкрило тактику рф в атаках на енергетику06.11.26, 10:16 • 2374 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
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