Київ і чотири області переведені на аварійні відключення - скільки годин без світла
Київ • УНН
6 листопада аварійні відключення запровадили в Києві та чотирьох областях. Причина — складна ситуація в енергосистемі після атак рф.
Київ та чотири області на ранок 6 листопада переведено на аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Станом на цю годину у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом 5 черг. Це необхідно для недопущення зниження рівня напруги в енергосистемі
Що таке черги відключення світла і як вони працюють
Як пояснювали енергетики, чим більшим є дефіцит електроенергії, тим більше черг відключення застосовується, а тому зростає тривалість відключень.
Уже при 4 чергах може бути 12+ годин відключень.
Стан енергосистеми
За даними Укренерго, через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі залишається складною.
"Сьогодні, 6 листопада, у частині регіонів України діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для інших категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг", - вказали у компанії.
Особливо складною залишається ситуація у Києві. Через це протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися. Енергетики безперервно працюють над стабілізацією ситуації та поверненням до прогнозованих графіків відключень, зазначили в Укренерго.
Міненерго розкрило тактику рф в атаках на енергетику06.11.26, 10:16 • 2374 перегляди