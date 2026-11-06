Київ і чотири області переведені на аварійні відключення - скільки годин без світла

Київ та чотири області на ранок 6 листопада переведено на аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Станом на цю годину у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом 5 черг. Це необхідно для недопущення зниження рівня напруги в енергосистемі - повідомили в Укренерго.

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Як пояснювали енергетики, чим більшим є дефіцит електроенергії, тим більше черг відключення застосовується, а тому зростає тривалість відключень.

Уже при 4 чергах може бути 12+ годин відключень.

Стан енергосистеми

За даними Укренерго, через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Сьогодні, 6 листопада, у частині регіонів України діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для інших категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг", - вказали у компанії.

Особливо складною залишається ситуація у Києві. Через це протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися. Енергетики безперервно працюють над стабілізацією ситуації та поверненням до прогнозованих графіків відключень, зазначили в Укренерго.

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