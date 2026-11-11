рф продовжує атакувати енергетику, без світла частина восьми областей - де найважче
Київ • УНН
Після атак РФ без електрики залишилися споживачі у восьми областях. На Харківщині діють аварійні відключення, енергетик поранений.
Атаки рф на енергетику в Україні тривають. На ранок 11 листопада знеструмлена частина 8 областей, найтяжче - на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. На Харківщині - аварійні відключення. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.
Ворожі атаки
"Протягом доби росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях", - вказали у Міненерго.
Як зазначається, "найскладнішою залишається ситуація на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині".
"Складною також залишається ситуація і в прифронтових регіонах через бойові дії та постійні обстріли. Ворог щодня систематично атакує там енергетичну інфраструктуру", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Відновлювальні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.
Минулої доби у Слов’янську на Донеччині під час виконання службових обов’язків, як повідомляється, бригада енергетиків потрапила під удар російського дрона. Внаслідок чого один працівник отримав поранення. Його доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Аварійні відключення і графіки
"Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі на Харківщині вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано у повідомленні.
У більшості регіонів України, як вказано, діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.
рф атакувала Україну ракетою, знешкодили 144 зі 163 дронів11.11.26, 08:15 • 2696 переглядiв