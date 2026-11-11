рф продолжает атаковать энергетику, без света часть восьми областей - где сложнее всего
Киев • УНН
После атак рф потребители в восьми областях остались без электричества. В Харьковской области действуют аварийные отключения, энергетик ранен.
Атаки рф на энергетику в Украине продолжаются. По состоянию на утро 11 ноября обесточена часть 8 областей, наиболее сложная ситуация — в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. В Харьковской области — аварийные отключения. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Вражеские атаки
"В течение суток россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях", — указали в Минэнерго.
Как отмечается, "наиболее сложной остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях".
"Сложной также остается ситуация и в прифронтовых регионах из-за боевых действий и постоянных обстрелов. Враг ежедневно систематически атакует там энергетическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.
Как указано, энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное оборудование. Восстановительные работы осложняют продолжительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов.
Минувшими сутками в Славянске Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей, как сообщается, бригада энергетиков попала под удар российского дрона. В результате один работник получил ранение. Его доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Аварийные отключения и графики
"Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", — сказано в сообщении.
В большинстве регионов Украины, как указано, действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.
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