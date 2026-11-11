рф продолжает атаковать энергетику, без света часть восьми областей - где сложнее всего

$45.500.0951.080.26
ukenru
08:44 • 5058 просмотра
В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф
Эксклюзив
06:41 • 16558 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
06:35 • 12521 просмотра
Инфляция выросла до 11% - сильнее всего подешевели яйца, подорожали коммунальные услуги и топливоPhoto
04:28 • 16103 просмотра
Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский
10 ноября, 23:48 • 23437 просмотра
Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету
10 ноября, 22:46 • 21848 просмотра
"Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский
10 ноября, 20:50 • 20949 просмотра
В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский
10 ноября, 19:15 • 35692 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto
10 ноября, 18:47 • 20935 просмотра
11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
10 ноября, 18:35 • 18495 просмотра
Масштабное ДТП в Болгарии — в МИД ответили, есть ли среди пострадавших украинцы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Минобороны и БЭБ совместно будут проверять оборонные закупки11 ноября, 00:19 • 11057 просмотра
Массированная атака БПЛА оставила Кривой Рог без электричества11 ноября, 00:50 • 14925 просмотра
Дроны атаковали крупнейший нефтяной терминал России в Усть-Луге — СМИVideo11 ноября, 01:52 • 10537 просмотра
В ЕС стало меньше украинцев со статусом беженца: данные EurostatPhoto11 ноября, 02:23 • 12568 просмотра
В ДТЭК объяснили, почему свет пропадает сразу после включения11 ноября, 02:54 • 10207 просмотра
публикации
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
06:41 • 16615 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 35720 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo10 ноября, 17:46 • 29420 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo10 ноября, 16:06 • 26408 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
10 ноября, 16:00 • 28896 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Меган Маркл
Илон Маск
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета06:59 • 5330 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 18214 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 16211 просмотра
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo10 ноября, 18:22 • 17128 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца, но отказалась от выступления10 ноября, 16:28 • 17083 просмотра
Актуальное
Отопление
Кх-59
Financial Times
Шахед-136
MIM-104 Patriot

рф продолжает атаковать энергетику, без света часть восьми областей - где сложнее всего

Киев • УНН

 • 1578 просмотра

После атак рф потребители в восьми областях остались без электричества. В Харьковской области действуют аварийные отключения, энергетик ранен.

рф продолжает атаковать энергетику, без света часть восьми областей - где сложнее всего

Атаки рф на энергетику в Украине продолжаются. По состоянию на утро 11 ноября обесточена часть 8 областей, наиболее сложная ситуация — в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. В Харьковской области — аварийные отключения. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские атаки

"В течение суток россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях", — указали в Минэнерго.

Как отмечается, "наиболее сложной остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях".

"Сложной также остается ситуация и в прифронтовых регионах из-за боевых действий и постоянных обстрелов. Враг ежедневно систематически атакует там энергетическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Как указано, энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное оборудование. Восстановительные работы осложняют продолжительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов.

Минувшими сутками в Славянске Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей, как сообщается, бригада энергетиков попала под удар российского дрона. В результате один работник получил ранение. Его доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Аварийные отключения и графики

"Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", — сказано в сообщении.

В большинстве регионов Украины, как указано, действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.

рф атаковала Украину ракетой, обезврежены 144 из 163 дронов11.11.26, 08:15 • 2704 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Ровненская область
Житомирская область
Славянск
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Украина