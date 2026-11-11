рф атаковала Украину ракетой, обезврежены 144 из 163 дронов
Киев • УНН
В ночь на 11 ноября россия запустила ракету Х-59/69 и 163 дрона. ПВО сбила или подавила 144 цели, в частности 14 «Бандеролей».
россия в ночь на 11 ноября атаковала Украину ракетой и 163 дронами. Сбиты или подавлены 144 из них, в том числе 14 "Бандеролей". Об этом УНН пишет со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Откуда и чем атаковала рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 ноября (с 18:00 10 ноября) противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря, 163 ударными БПЛА типа Shahed (91 из них — реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово — рф, ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Сколько уничтожили
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 14 "Бандеролей"/"Дань-Т" и 130 вражеских БПЛА типа Shahed (72 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 7 локациях.
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