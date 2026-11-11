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рф атаковала Украину ракетой, обезврежены 144 из 163 дронов

Киев • УНН

 • 668 просмотра

В ночь на 11 ноября россия запустила ракету Х-59/69 и 163 дрона. ПВО сбила или подавила 144 цели, в частности 14 «Бандеролей».

рф атаковала Украину ракетой, обезврежены 144 из 163 дронов

россия в ночь на 11 ноября атаковала Украину ракетой и 163 дронами. Сбиты или подавлены 144 из них, в том числе 14 "Бандеролей". Об этом УНН пишет со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Откуда и чем атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 ноября (с 18:00 10 ноября) противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря, 163 ударными БПЛА типа Shahed (91 из них — реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово — рф, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 14 "Бандеролей"/"Дань-Т" и 130 вражеских БПЛА типа Shahed (72 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 7 локациях.

Россия за сутки потеряла более 2,5 тысячи военнослужащих в войне против Украины11.11.26, 07:44 • 1698 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Кх-59
Крым
Украина