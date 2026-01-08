Кабмин предлагает перевести образовательные учреждения и некритические предприятия на дистанционную работу из-за непогоды

Кабинет министров принял ряд решений в связи с ухудшением погодных условий и снижением температуры воздуха в Украине. В частности, поручено проработать перевод обучения на онлайн, а также проработать вопрос перевода работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, с учетом ситуации в каждой области. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Из-за существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха правительством приняты соответствующие решения - сообщила Свириденко.

По ее словам, МОН совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы относительно:

временного прекращения образовательного процесса в очном формате;

перехода на дистанционное обучение или продления зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.

Речь идет об учреждениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования. Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах - добавила Свириденко.

Также правительство рекомендовало областным и Киевской городской военным администрациям совместно с комиссиями ТЭБ и ЧС на период осложнения погодных условий проработать вопрос перевода работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, с учетом ситуации в каждой области.

Важно: Эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения. Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий - добавила премьер.

