Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 23989 просмотра
Кабмин предлагает перевести образовательные учреждения и некритические предприятия на дистанционную работу из-за непогоды

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Кабинет министров Украины принял решение о переводе обучения в онлайн-режим и работы предприятий на дистанционный режим из-за ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха. Эта мера будет действовать как минимум до 19 января 2026 года, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Кабмин предлагает перевести образовательные учреждения и некритические предприятия на дистанционную работу из-за непогоды

Кабинет министров принял ряд решений в связи с ухудшением погодных условий и снижением температуры воздуха в Украине. В частности, поручено проработать перевод обучения на онлайн, а также проработать вопрос перевода работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, с учетом ситуации в каждой области. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Из-за существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха правительством приняты соответствующие решения 

- сообщила Свириденко.

По ее словам, МОН совместно с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопросы относительно:

  • временного прекращения образовательного процесса в очном формате;
    • перехода на дистанционное обучение или продления зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.

      Речь идет об учреждениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования. Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах 

      - добавила Свириденко.

      Также правительство рекомендовало областным и Киевской городской военным администрациям совместно с комиссиями ТЭБ и ЧС на период осложнения погодных условий проработать вопрос перевода работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, с учетом ситуации в каждой области.

      Важно: Эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения. Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий 

      - добавила премьер.

      Напомним

      Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном новом массированном российском ударе ночью. Он призвал граждан реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытия.

      Павел Башинский

      ОбществоОбразованиеПогода и окружающая среда
      Морозы в Украине
      Воздушная тревога
      Кабинет Министров Украины
      Военное положение
      Война в Украине
      Министерство образования и науки Украины
      Юлия Свириденко
      Владимир Зеленский
      Украина