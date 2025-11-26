Адміністрація Трампа прагне врятувати Маска від надання свідчень у справі DOGE - ЗМІ

Адміністрація Трампа сподівається врятувати мільярдера Ілона Маска від надання свідчень за позовом до DOGE, повідомляє Gizmodo, пише УНН.

Деталі

"Адміністрація Трампа намагається захистити свого колишнього "царя DOGE", Ілона Маска, від необхідності свідчити у судовій справі, пов'язаній з його роботою над ініціативою щодо "ефективності уряду"", - ідеться у публікації.

Як вказано, на Департамент ефективності уряду США (DOGE) протягом минулого року багато разів подавали до суду, але один з найтриваліших судових процесів пов'язаний з його "атакою" на USAID, міжнародну агенцію допомоги, яка була практично закрита на початку цього року.

У лютому кілька колишніх посадовців та підрядників USAID подали позов проти Маска та DOGE, звинувативши їх у "неконституційному захопленні влади" та охарактеризувавши розгром USAID, створеної Конгресом, як порушення принципу розподілу влади. У позові стверджувалося, що Маск використав неконституційний рівень "влади в уряді США, який зарезервований для посадовців, затверджених Сенатом", зазначає Bloomberg.

Маск працював "спеціальним державним службовцем" протягом перших п'яти місяців цього року, і "уряд стверджував, що він не відповідав за основні політичні питання в DOGE, попри публічні заяви Маска (і Трампа), які на це вказували", зазначає видання.

Раніше цього року уряд намагався домогтися закриття справи, але в серпні суддя штату Меріленд у США постановив, що вона може продовжуватися. "Тепер, принаймні, уряд сподівається не допустити Ілона до надання свідчень", - ідеться у публікації.

Bloomberg спочатку зазначив, що уряд тепер домагається захисного наказу, щоб Маск не мав давати свідчень. У клопотанні, поданому 21 листопада, уряд подав прохання про "захисний наказ, що забороняє свідчення Ілона Маска", а також двох інших колишніх посадовців адміністрації, Пітера Марокко та Джеремі Левіна. Уряд стверджує, що перед тим, як такі свідчення стали необхідними, потрібні надзвичайні обставини.

Уряд також стверджував, що свідчення Маска "обов’язково втрутяться в діяльність Білого дому та виконання президентом конституційних обов’язків, що викликає значні занепокоєння щодо розподілу влади". Крім того, уряд заявив, що позивачі повинні "вичерпати альтернативи", перш ніж вдаватися до свідчень.

Gizmodo звернувся до адміністрації Трампа. Видання також звернулося до Маска через його стартап xAI, але компанія відповіла автоматичним повідомленням, яке просто звучало так: "Брехня старих ЗМІ".

