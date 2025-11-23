Адміністрація Трампа потай розпустила департамент DOGE, створений для Ілона Маска
Київ • УНН
Адміністрація Трампа фактично припинила діяльність департаменту ефективності уряду DOGE, який був створений для скорочення держапарату та тісно пов'язаний з Ілоном Маском. Департамент розформували приблизно за вісім місяців до завершення терміну дії його мандату, який мав тривати до липня 2026 року.
Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично припинила діяльність департаменту ефективності уряду DOGE – органу, створеного для масштабного скорочення держапарату та тісно пов’язаного з Ілоном Маском. Попри те, що його мандат мав діяти до липня 2026 року, департамент розформували приблизно за вісім місяців до завершення терміну. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Директор Управління з управління персоналом Скотт Купор заявив Reuters, що DOGE "більше не існує" як окрема структура, а більшість його функцій перебрало OPM. За документами та коментарями посадовців, спроби DOGE швидко скоротити бюджети й штати федеральних агенцій тривали лише перші місяці другого терміну Трампа.
Імміграційна служба США прагне отримати новий інструмент стеження за смартфонами: експерти вказують на небезпеку - ЗМІ03.10.25, 14:47 • 3586 переглядiв
Частина працівників DOGE вже перейшла до Національної дизайн-студії – нової структури, створеної указом Трампа і очолюваної співзасновником Airbnb Джо Геббіа. Маск, який спершу керував DOGE, активно рекламував департамент у соцмережах, навіть демонструючи бензопилу як символ боротьби з "бюрократією".
DOGE заявляв про економію "десятків мільярдів доларів", але незалежні експерти не могли цього перевірити через відсутність прозвітованих даних. У Білому домі наполягають, що Трамп і далі виконує обіцянки щодо скорочення "марнотратства та зловживань".
Ілон Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях - міністр торгівлі США13.09.25, 08:17 • 6725 переглядiв
Хоч адміністрація прямо не оголошувала про ліквідацію DOGE, Трамп та його команда вже кілька місяців говорили про нього у минулому часі. Після публічного конфлікту з президентом у травні Маск залишив Вашингтон, і структура фактично зникла з офіційної діяльності уряду.
Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні14.09.25, 10:52 • 13408 переглядiв