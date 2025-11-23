$42.150.00
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві
17:04 • 13689 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу
17:00 • 11639 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
16:43 • 12248 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
14:50 • 13323 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров
14:06 • 13269 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці "Одрекс": апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 14032 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 31102 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 44232 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 67477 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
Адміністрація Трампа потай розпустила департамент DOGE, створений для Ілона Маска

Київ • УНН

Адміністрація Трампа фактично припинила діяльність департаменту ефективності уряду DOGE, який був створений для скорочення держапарату та тісно пов'язаний з Ілоном Маском. Департамент розформували приблизно за вісім місяців до завершення терміну дії його мандату, який мав тривати до липня 2026 року.

Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично припинила діяльність департаменту ефективності уряду DOGE – органу, створеного для масштабного скорочення держапарату та тісно пов’язаного з Ілоном Маском. Попри те, що його мандат мав діяти до липня 2026 року, департамент розформували приблизно за вісім місяців до завершення терміну. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Директор Управління з управління персоналом Скотт Купор заявив Reuters, що DOGE "більше не існує" як окрема структура, а більшість його функцій перебрало OPM. За документами та коментарями посадовців, спроби DOGE швидко скоротити бюджети й штати федеральних агенцій тривали лише перші місяці другого терміну Трампа.

Частина працівників DOGE вже перейшла до Національної дизайн-студії – нової структури, створеної указом Трампа і очолюваної співзасновником Airbnb Джо Геббіа. Маск, який спершу керував DOGE, активно рекламував департамент у соцмережах, навіть демонструючи бензопилу як символ боротьби з "бюрократією".

DOGE заявляв про економію "десятків мільярдів доларів", але незалежні експерти не могли цього перевірити через відсутність прозвітованих даних. У Білому домі наполягають, що Трамп і далі виконує обіцянки щодо скорочення "марнотратства та зловживань".

Хоч адміністрація прямо не оголошувала про ліквідацію DOGE, Трамп та його команда вже кілька місяців говорили про нього у минулому часі. Після публічного конфлікту з президентом у травні Маск залишив Вашингтон, і структура фактично зникла з офіційної діяльності уряду.

Степан Гафтко

