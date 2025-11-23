$42.150.00
17:09 • 10197 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
17:04 • 14611 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
17:00 • 12295 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 12878 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
14:50 • 13783 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 13493 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 14169 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 31541 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 44289 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67527 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
Администрация Трампа тайно распустила департамент DOGE, созданный для Илона Маска

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Администрация Трампа фактически прекратила деятельность департамента эффективности правительства DOGE, который был создан для сокращения госаппарата и тесно связан с Илоном Маском. Департамент расформировали примерно за восемь месяцев до завершения срока действия его мандата, который должен был продлиться до июля 2026 года.

Администрация Трампа тайно распустила департамент DOGE, созданный для Илона Маска

Администрация президента США Дональда Трампа фактически прекратила деятельность департамента эффективности правительства DOGE – органа, созданного для масштабного сокращения госаппарата и тесно связанного с Илоном Маском. Несмотря на то, что его мандат должен был действовать до июля 2026 года, департамент расформировали примерно за восемь месяцев до завершения срока. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Директор Управления по управлению персоналом Скотт Купор заявил Reuters, что DOGE "больше не существует" как отдельная структура, а большинство его функций переняло OPM. По документам и комментариям должностных лиц, попытки DOGE быстро сократить бюджеты и штаты федеральных агентств продолжались лишь первые месяцы второго срока Трампа.

Иммиграционная служба США стремится получить новый инструмент слежения за смартфонами: эксперты указывают на опасность - СМИ03.10.25, 14:47 • 3586 просмотров

Часть сотрудников DOGE уже перешла в Национальную дизайн-студию – новую структуру, созданную указом Трампа и возглавляемую соучредителем Airbnb Джо Геббиа. Маск, который сначала руководил DOGE, активно рекламировал департамент в соцсетях, даже демонстрируя бензопилу как символ борьбы с "бюрократией".

DOGE заявлял об экономии "десятков миллиардов долларов", но независимые эксперты не могли этого проверить из-за отсутствия отчётных данных. В Белом доме настаивают, что Трамп и дальше выполняет обещания по сокращению "расточительства и злоупотреблений".

Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США13.09.25, 08:17 • 6725 просмотров

Хотя администрация прямо не объявляла о ликвидации DOGE, Трамп и его команда уже несколько месяцев говорили о нём в прошедшем времени. После публичного конфликта с президентом в мае Маск покинул Вашингтон, и структура фактически исчезла из официальной деятельности правительства.

Маск призвал к смене британского правительства на масштабном митинге в Лондоне14.09.25, 10:52 • 13408 просмотров

Степан Гафтко

