Администрация Трампа тайно распустила департамент DOGE, созданный для Илона Маска

Администрация президента США Дональда Трампа фактически прекратила деятельность департамента эффективности правительства DOGE – органа, созданного для масштабного сокращения госаппарата и тесно связанного с Илоном Маском. Несмотря на то, что его мандат должен был действовать до июля 2026 года, департамент расформировали примерно за восемь месяцев до завершения срока. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Директор Управления по управлению персоналом Скотт Купор заявил Reuters, что DOGE "больше не существует" как отдельная структура, а большинство его функций переняло OPM. По документам и комментариям должностных лиц, попытки DOGE быстро сократить бюджеты и штаты федеральных агентств продолжались лишь первые месяцы второго срока Трампа.

Часть сотрудников DOGE уже перешла в Национальную дизайн-студию – новую структуру, созданную указом Трампа и возглавляемую соучредителем Airbnb Джо Геббиа. Маск, который сначала руководил DOGE, активно рекламировал департамент в соцсетях, даже демонстрируя бензопилу как символ борьбы с "бюрократией".

DOGE заявлял об экономии "десятков миллиардов долларов", но независимые эксперты не могли этого проверить из-за отсутствия отчётных данных. В Белом доме настаивают, что Трамп и дальше выполняет обещания по сокращению "расточительства и злоупотреблений".

Хотя администрация прямо не объявляла о ликвидации DOGE, Трамп и его команда уже несколько месяцев говорили о нём в прошедшем времени. После публичного конфликта с президентом в мае Маск покинул Вашингтон, и структура фактически исчезла из официальной деятельности правительства.

