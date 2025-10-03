Иммиграционная служба США стремится получить новый инструмент слежения за смартфонами: эксперты указывают на опасность - СМИ

Иммиграционная и таможенная правоохранительная служба (ICE) США, по сообщениям, пытается приобрести доступ к мощному набору крайне спорных инструментов слежения, которые позволят агентству отслеживать местонахождение людей на основе данных из сотен миллионов мобильных телефонов, сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Этот шаг, сделанный после того, как иммиграционные агентства в США сократили использование таких данных при администрации экс-президента США Джо Байдена, обеспокоил защитников в сфере конфиденциальности.

Дон Белл, политический консультант проекта Constitution Project в правозащитной организации Government Oversight, предупредил, что инструменты слежения могут позволить ICE обойти защиту конфиденциальности, предусмотренную процессом выдачи ордеров и 4-й поправкой к Конституции США.

"Это, вероятно, неконституционно, - заявил Белл в интервью The Independent. - Обычно, если правоохранительные органы хотят изъять ваш телефон и получить данные о вашем местонахождении, им нужен ордер, но поскольку законодательство не успевает за развитием технологий, существует лазейка, которая фактически позволяет правоохранительным органам покупать данные о местонахождении, которые являются конфиденциальными, без предварительного получения ордера".

В отредактированном документе о приобретении, полученном сайтом новостей о технологиях 404 Media, американское иммиграционное агентство предлагает заключить контракт на покупку "универсальных" инструментов у компании PenLink, которые позволят агентам "компилировать, обрабатывать и проверять миллиарды ежедневных сигналов о местонахождении из сотен миллионов мобильных устройств". В документе также упоминаются платежи за услуги, включающие "распознавание лиц", "расширенный поиск лиц" и "поток данных из даркнета".

"Администрация Байдена прекратила закупку данных о местонахождении Министерством внутренней безопасности после того, как генеральный инспектор обнаружил, что Министерство внутренней безопасности нарушило закон, - заявил сенатор Рон Уайден. - Каждый американец должен быть обеспокоен тем, что специально подобранные Трампом силы безопасности снова покупают и используют данные о местонахождении без ордера".

Один из продуктов, Tangles, "автоматически собирает исторические данные из нескольких каналов связи, мобильной криминалистики, интернет-коммуникаций, данные о местонахождении, финансовые записи и данные веб-разведки", согласно записям о закупках, полученным Forbes.

Компанию, которая изначально создала Tangles, Cobwebs, основал бывший член элитных израильских агентств киберразведки, и, как сообщается, ее исключили из Meta в 2021 году после того, как ее якобы уличили в использовании учетных записей Facebook и WhatsApp для слежки за активистами и оппозиционными политиками в Гонконге и Мексике. Позже компания объединилась с PenLink в 2023 году.

В документах ICE также описывается, как агентство тестирует инструмент под названием Venntel, создателей которого Федеральная торговая комиссия в 2024 году обвинила в "незаконном отслеживании и продаже" конфиденциальных данных о местонахождении, включая информацию о посещении мобильными пользователями мест, связанных со здоровьем, и мест поклонения.

Сообщения о приобретении ICE этих мощных инструментов меняют тенденцию, которая была при администрации Байдена, когда покупка правоохранительными органами огромных объемов потребительских данных для наблюдения попала под пристальное внимание.

Этот импульс изменился при второй администрации Трампа, которая настаивала на получении огромных новых полномочий по наблюдению в рамках своей кампании по массовой депортации и вливанию беспрецедентного финансирования в федеральное иммиграционное правоохранительное управление, пишет издание.

Как сообщается, администрация Трампа возобновила контракт на 2 миллиона долларов с Paragon Solutions (US) Inc., компанией-разработчиком шпионского программного обеспечения, основанной в Израиле, чьи продукты обвиняли в содействии слежке за журналистами и активистами. Ранее сделка была заморожена для проверки того, соответствует ли она исполнительному распоряжению администрации Байдена от марта 2023 года, которое ограничивает использование коммерческого шпионского программного обеспечения, которое может представлять контрразведывательную угрозу для США или которое может быть ненадлежащим образом использовано иностранным правительством, сообщает WIRED.

Программа Paragon, работающая по принципу "нулевого клика", Graphite может незаметно проникать в мобильный телефон своей цели и извлекать его содержимое, даже из зашифрованных программ, указывает издание.

Во времена Трампа ICE также заключила соглашения с другими правительственными учреждениями о доступе к высококонфиденциальным данным, в частности от Налоговой службы США (IRS) и Medicaid.

Белл, юрист из Constitution Project, предупредил, что сочетание недавних прорывов в области компьютерных технологий и искусственного интеллекта, массового расширения ICE слежки и доступа к данным, а также готовности администрации Трампа называть идеологических оппонентов и протестующих внутренними террористическими угрозами может проложить путь к произвольным и тревожным действиям со стороны федеральных агентов.

"Похоже, это часть гораздо более широкой схемы попыток ICE собрать все, что может, - сказал он. - Даже если это означает сбор информации об американцах, что отличается от их заявленной цели, и это становится еще более тревожным и опасным, поскольку, похоже, эта администрация также переосмысливает, что означает быть в оппозиции".

