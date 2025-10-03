Імміграційна служба США прагне отримати новий інструмент стеження за смартфонами: експерти вказують на небезпеку - ЗМІ

Імміграційна та митна правоохоронна служба (ICE) США, за повідомленнями, намагається придбати доступ до потужного набору вкрай спірних інструментів стеження, які дозволять агентству відстежувати місцезнаходження людей на основі даних із сотень мільйонів мобільних телефонів, повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

Цей крок, зроблений після того, як імміграційні агентства у США скоротили використання таких даних при адміністрації експрезидента США Джо Байдена, стурбував захисників у сфері конфіденційності.

Дон Белл, політичний консультант проекту Constitution Project у правозахисній організації Government Oversight, попередив, що інструменти стеження можуть дозволити ICE обійти захист конфіденційності, передбачений процесом видачі ордерів та 4-ю поправкою до Конституції США.

"Це, ймовірно, неконституційно, - заявив Белл в інтерв'ю The Independent. - Зазвичай, якщо правоохоронні органи хочуть вилучити ваш телефон і отримати дані про ваше місцезнаходження, їм потрібен ордер, але оскільки законодавство не встигає за розвитком технологій, існує лазівка, яка фактично дозволяє правоохоронним органам купувати дані про місцезнаходження, які є конфіденційними, без попереднього отримання ордера".

ФБР ліквідувало управління внутрішнього аудиту, яке перевіряло законність стеження: рішення прийнято на тлі дебатів про прослуховування

У відредагованому документі про придбання, отриманий сайтом новин про технології 404 Media, американське імміграційне агентство пропонує укласти контракт на купівлю "універсальних" інструментів у компанії PenLink, які дозволять агентам "компілювати, обробляти та перевіряти мільярди щоденних сигналів про місцезнаходження із сотень мільйонів мобільних пристроїв". У документі також згадуються платежі за послуги, що включають "розпізнавання осіб", "розширений пошук осіб" та "потік даних із даркнету".

"Адміністрація Байдена припинила закупівлю даних про місцезнаходження Міністерством внутрішньої безпеки після того, як генеральний інспектор виявив, що Міністерство внутрішньої безпеки порушило закон, - заявив сенатор Рон Вайден. - Кожен американець має бути стурбований тим, що спеціально підібрані Трампом сили безпеки знову купують і використовують дані про місцезнаходження без ордера".

Один із продуктів, Tangles, "автоматично збирає історичні дані з кількох каналів зв’язку, мобільної криміналістики, інтернет-комунікацій, дані про місцезнаходження, фінансові записи та дані веб-розвідки", згідно із записами про закупівлі, отриманими Forbes.

Компанію, яка спочатку створила Tangles, Cobwebs, заснував колишній член елітних ізраїльських агентств кіберрозвідки, і, як повідомляється, її виключили з Meta у 2021 році після того, як її нібито викрили у використанні облікових записів Facebook та WhatsApp для стеження за активістами та опозиційними політиками в Гонконзі та Мексиці. Пізніше компанія об’єдналася з PenLink у 2023 році.

У документах ICE також описується, як агентство тестує інструмент під назвою Venntel, творців якого Федеральна торгова комісія у 2024 році звинуватила у "незаконному відстеженні та продажу" конфіденційних даних про місцезнаходження, включаючи інформацію про відвідування мобільними користувачами місць, пов’язаних із здоров’ям, та місць поклоніння.

Повідомлення про придбання ICE цих потужних інструментів змінюють тенденцію, що була за адміністрації Байдена, коли купівля правоохоронними органами величезних обсягів споживчих даних для спостереження потрапила під пильну увагу.

Цей імпульс змінився за другої адміністрації Трампа, яка наполягала на отриманні величезних нових повноважень щодо спостереження в межах своєї кампанії з масової депортації та вливання безпрецедентного фінансування у федеральне імміграційне правоохоронне управління, пише видання.

рф використовує технології для стеження за своїми громадянами у месенджерах - NYT

Як повідомляється, адміністрація Трампа відновила контракт на 2 мільйони доларів з Paragon Solutions (US) Inc., компанією-розробником шпигунського програмного забезпечення, заснованою в Ізраїлі, чиї продукти звинувачували у сприянні стеженню за журналістами та активістами. Раніше угоду було заморожено для перевірки того, чи відповідає вона виконавчому розпорядженню адміністрації Байдена від березня 2023 року, яке обмежує використання комерційного шпигунського програмного забезпечення, яке може становити контррозвідувальну загрозу для США або яке може бути неналежним чином використане іноземним урядом, повідомляє WIRED.

Програма Paragon, що працює за принципом "нульового кліку", Graphite може непомітно проникати в мобільний телефон своєї цілі та витягувати його вміст, навіть із зашифрованих програм, вказує видання.

За часів Трампа ICE також уклала угоди з іншими урядовими установами про доступ до висококонфіденційних даних, зокрема від Податкової служби США (IRS) та Medicaid.

Белл, юрист з Constitution Project, попередив, що поєднання недавніх проривів у галузі комп'ютерних технологій та штучного інтелекту, масового розширення ICE стеження та доступу до даних, а також готовності адміністрації Трампа називати ідеологічних опонентів та протестувальників внутрішніми терористичними загрозами може прокласти шлях до свавільних та тривожних дій з боку федеральних агентів.

"Схоже, це частина набагато ширшої схеми спроб ICE зібрати все, що може, - сказав він. - Навіть якщо це означає збір інформації про американців, що відрізняється від їхньої заявленої цілі, і це стає ще більш тривожним і небезпечним, оскільки, схоже, ця адміністрація також переосмислює, що означає бути в опозиції".

DOGE отримав від Верховного суду США доступ до даних соцстрахування американців