DOGE отримав від Верховного суду США доступ до даних соцстрахування американців

Співробітники Департаменту ефективності уряду США (DOGE) можуть отримати доступ до мільйонів конфіденційних даних соціального страхування американців, ухвалив Верховний суд США у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Як вказано, це рішення є перемогою адміністрації Трампа, яка доручила Департаменту ефективності уряду викорінити передбачувані марнотратство та шахрайство в Адміністрації соціального забезпечення США (SSA).

Це послідувало після двох рішень судів нижчої інстанції тимчасово заблокувати DOGE доступ до даних. Окружний суддя США Еллен Голландер, яка винесла початкове рішення про зупинку доступу, запитала, навіщо DOGE потрібен "безпрецедентний, необмежений доступ практично до всіх систем даних SSA".

Три судді Верховного суду США, призначені президентами-демократами, проголосували за те, щоб не давати доступ DOGE до даних соціального забезпечення, поки суди нижчої інстанції не матимуть змоги вирішити юридичні проблеми.

Суддя Кетанджі Браун Джексон написала особливу думку, до якої приєдналася суддя Соня Сотомайор, де вона розкритикувала Верховний суд за те, що він знову виніс надзвичайну постанову на користь адміністрації Трампа без можливості проведення брифінгу або усного обговорення.

"По суті, "терміновість", що лежить в основі клопотання уряду про припинення, полягає в тому, що він не може дозволити собі чекати на завершення судового процесу, перш ніж діяти так, як він хоче", - написала Джексон.

"Знову цей суд одягає спорядження рятівника, поспішає на місце події і використовує свою справедливу владу, щоб роздмухувати полум'я, а не гасити його", - написала Джексон.

DOGE отримав доступ до конфіденційних даних мільйонів іммігрантів у США