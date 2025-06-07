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DOGE получил от Верховного суда США доступ к данным соцстрахования американцев

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Департамент эффективности правительства США получит доступ к миллионам данных соцстрахования американцев. Решение является победой администрации Трампа, которая должна искоренить мошенничество.

DOGE получил от Верховного суда США доступ к данным соцстрахования американцев

Сотрудники Департамента эффективности правительства США (DOGE) могут получить доступ к миллионам конфиденциальных данных социального страхования американцев, постановил Верховный суд США в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Как указано, это решение является победой администрации Трампа, которая поручила Департаменту эффективности правительства искоренить предполагаемые расточительство и мошенничество в Администрации социального обеспечения США (SSA).

Это последовало после двух решений судов низшей инстанции временно заблокировать DOGE доступ к данным. Окружной судья США Эллен Холландер, вынесшая первоначальное решение об остановке доступа, спросила, зачем DOGE нужен "беспрецедентный, неограниченный доступ практически ко всем системам данных SSA".

Три судьи Верховного суда США, назначенные президентами-демократами, проголосовали за то, чтобы не давать доступ DOGE к данным социального обеспечения, пока суды низшей инстанции не смогут разрешить юридические проблемы.

Судья Кетанджи Браун Джексон написала особое мнение, к которому присоединилась судья Соня Сотомайор, где она раскритиковала Верховный суд за то, что он снова вынес чрезвычайное постановление в пользу администрации Трампа без возможности проведения брифинга или устного обсуждения.

"По сути, "срочность", лежащая в основе ходатайства правительства о приостановлении, заключается в том, что оно не может позволить себе ждать завершения судебного процесса, прежде чем действовать так, как оно хочет", - написала Джексон.

"Снова этот суд одевает снаряжение спасателя, спешит на место происшествия и использует свою справедливую власть, чтобы раздувать пламя, а не тушить его", - написала Джексон.

DOGE получил доступ к конфиденциальным данным миллионов иммигрантов в США22.04.25, 05:47 • 5029 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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