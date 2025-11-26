Администрация Трампа стремится спасти Маска от дачи показаний по делу DOGE - СМИ

Администрация Трампа надеется спасти миллиардера Илона Маска от дачи показаний по иску к DOGE, сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Детали

"Администрация Трампа пытается защитить своего бывшего "царя DOGE", Илона Маска, от необходимости давать показания в судебном деле, связанном с его работой над инициативой по "эффективности правительства"", - говорится в публикации.

Как указано, на Департамент эффективности правительства США (DOGE) в течение прошлого года много раз подавали в суд, но один из самых продолжительных судебных процессов связан с его "атакой" на USAID, международное агентство помощи, которое было практически закрыто в начале этого года.

В феврале несколько бывших должностных лиц и подрядчиков USAID подали иск против Маска и DOGE, обвинив их в "неконституционном захвате власти" и охарактеризовав разгром USAID, созданного Конгрессом, как нарушение принципа разделения властей. В иске утверждалось, что Маск использовал неконституционный уровень "власти в правительстве США, который зарезервирован для должностных лиц, утвержденных Сенатом", отмечает Bloomberg.

Маск работал "специальным государственным служащим" в течение первых пяти месяцев этого года, и "правительство утверждало, что он не отвечал за основные политические вопросы в DOGE, несмотря на публичные заявления Маска (и Трампа), которые на это указывали", отмечает издание.

Ранее в этом году правительство пыталось добиться закрытия дела, но в августе судья штата Мэриленд в США постановил, что оно может продолжаться. "Теперь, по крайней мере, правительство надеется не допустить Илона к даче показаний", - говорится в публикации.

Bloomberg изначально отметил, что правительство теперь добивается защитного приказа, чтобы Маск не должен был давать показаний. В ходатайстве, поданном 21 ноября, правительство подало прошение о "защитном приказе, запрещающем показания Илона Маска", а также двух других бывших должностных лиц администрации, Питера Марокко и Джереми Левина. Правительство утверждает, что перед тем, как такие показания стали необходимыми, требуются чрезвычайные обстоятельства.

Правительство также утверждало, что показания Маска "обязательно вмешаются в деятельность Белого дома и выполнение президентом конституционных обязанностей, что вызывает значительные опасения относительно разделения властей". Кроме того, правительство заявило, что истцы должны "исчерпать альтернативы", прежде чем прибегать к показаниям.

Gizmodo обратился к администрации Трампа. Издание также обратилось к Маску через его стартап xAI, но компания ответила автоматическим сообщением, которое просто звучало так: "Ложь старых СМИ".

