Адміністрація Трампа визнає, що DOGE неправомірно використовував дані соціального страхування американців

Двоє співробітників команди DOGE Ілона Маска, які працювали в Соціальній службі США (SSA), могли незаконно використовувати приватні дані агентства для політичних цілей, зокрема для співставлення даних із державними виборчими списками, повідомило Міністерство юстиції США у нових судових документах. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як зазначила високопоставлена посадовиця Мін’юсту Елізабет Шапіро, SSA направила обох співробітників DOGE на перевірку щодо можливих порушень Закону Гетча (Hatch Act), який забороняє державним службовцям використовувати свої посадові повноваження в політичних цілях.

Документи показують, що члени команди DOGE спілкувалися з адвокаційною групою, яка прагнула "скасувати результати виборів у певних штатах". Один із співробітників підписав угоду, яка могла передбачати використання даних SSA для перевірки списків виборців - пише видання.

Шапіро додала, що наразі невідомо, чи передавали співробітники DOGE дані адвокаційній групі, проте електронні листи свідчать, що їх могли попросити це зробити. Також було виявлено, що деякі дані SSA зберігалися на сторонньому сервері Cloudflare, що не відповідало протоколам безпеки агентства.

Документи підкреслюють, що випадки потенційного неправильного використання даних обмежуються лише членами команди DOGE, а інші співробітники SSA про ці дії не знали.

