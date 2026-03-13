Украина получила от США и стран Персидского залива запросы об оказании помощи по сбитию дронов - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский подтвердил получение запросов от США и стран Залива относительно средств противодействия БПЛА. Украина готова делиться опытом с партнерами.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США и стран Персидского залива запросы об оказании помощи по сбитию дронов. Об этом Зеленский заявил в интервью Radio France, передает УНН.
Сейчас мы получили запрос от США и некоторых стран Персидского залива об оказании помощи, в частности средств противодействия дронам. Моя первая реакция проста. Мы помним первые дни войны, как долго пришлось ждать первой помощи. Но мы реагируем быстрее, мы пришли на помощь
Президент добавил, что Украина может быть полезна, например, в сфере средств противодействия дронам.
Мы поможем Франции, которая помогла нам в первые часы
Украина готова делиться собственным опытом противодействия иранским ударным дронам с международными партнерами для усиления безопасности в мире.