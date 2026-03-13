Украина получила от США и стран Персидского залива запросы об оказании помощи по сбитию дронов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США и стран Персидского залива запросы об оказании помощи по сбитию дронов. Об этом Зеленский заявил в интервью Radio France, передает УНН.

Сейчас мы получили запрос от США и некоторых стран Персидского залива об оказании помощи, в частности средств противодействия дронам. Моя первая реакция проста. Мы помним первые дни войны, как долго пришлось ждать первой помощи. Но мы реагируем быстрее, мы пришли на помощь - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина может быть полезна, например, в сфере средств противодействия дронам.

Мы поможем Франции, которая помогла нам в первые часы - добавил Зеленский.

Украина готова делиться собственным опытом противодействия иранским ударным дронам с международными партнерами для усиления безопасности в мире.