Зеленський прибув до Катару після візитів у Саудівську Аравію та ОАЕ
Київ • УНН
Володимир Зеленський розпочав візит до Катару в межах турне країнами Перської затоки. Президент наголосив на важливості партнерства для безпеки.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про візит до Катару у межах турне по регіону Перської затоки після візитів до Саудівської Аравії та ОАЕ, пише УНН.
Прибув до Катару. Реальна безпека будується на партнерстві, і ми цінуємо кожного та відкриті до підтримки всіх, хто готовий працювати разом заради цього
