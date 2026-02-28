$43.210.00
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 17318 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 31442 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 34748 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 43642 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 41929 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41845 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 56653 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47315 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40664 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС Аль-Удейд в Катаре

Киев • УНН

 • 294 просмотра

США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС Аль-Удейд в Катаре. Это произошло на фоне атаки Израиля на Иран, которая была совместно спланирована с США.

США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС в Катаре
Фото: pixabay

США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как сообщил источник, часть личного состава эвакуировали с базы ВВС США Аль-Удейд в Катаре. На запрос о подтверждении или комментариях от посольства США в Дохе пока не поступило.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прогремело, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Павел Башинский

