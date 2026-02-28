США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС в Катаре
Киев • УНН
США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС Аль-Удейд в Катаре. Это произошло на фоне атаки Израиля на Иран, которая была совместно спланирована с США.
США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как сообщил источник, часть личного состава эвакуировали с базы ВВС США Аль-Удейд в Катаре. На запрос о подтверждении или комментариях от посольства США в Дохе пока не поступило.
Контекст
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прогремело, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.
Напомним
Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.