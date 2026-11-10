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Иран выдвинул США 7 условий для возобновления переговоров: чего требует Тегеран

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Тегеран требует отмены санкций, прекращения боевых действий и компенсаций. Иран также отрицает запланированную встречу с представителями США.

Иран выдвинул США 7 условий для возобновления переговоров: чего требует Тегеран

Иран отказывается от переговоров с Соединёнными Штатами, пока Вашингтон не предпримет практические шаги для выполнения 7 требований Тегерана. Среди них — отмена санкций, прекращение боевых действий и признание иранского суверенитета над Ормузским проливом. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, пишет УНН.

Подробности

По словам чиновника, Иран передал свои условия американской стороне через посредников. Тегеран настаивает на прекращении боевых действий на всех фронтах, отмене американских санкций и военно-морской блокады, а также размораживании иранских активов.

Кроме того, иранские власти требуют компенсации ущерба, причинённого во время войны, и признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

Состоится ли встреча представителей США и Ирана

Заявление иранского чиновника прозвучало на фоне сообщений СМИ о возможной встрече секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в столице Катара Дохе.

Однако представитель Тегерана опроверг подготовку таких переговоров, подчеркнув, что в настоящее время никакие встречи с американской стороной не запланированы.

По его словам, Иран не вернётся к переговорному процессу без конкретных действий Вашингтона по выполнению выдвинутых условий.

Иран дал США двое суток «на размышления»09.11.26, 05:26 • 15566 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Доха
Санкции
Джей Ди Вэнс
Тегеран
Катар
Соединённые Штаты
Иран