Иран выдвинул США 7 условий для возобновления переговоров: чего требует Тегеран

Иран отказывается от переговоров с Соединёнными Штатами, пока Вашингтон не предпримет практические шаги для выполнения 7 требований Тегерана. Среди них — отмена санкций, прекращение боевых действий и признание иранского суверенитета над Ормузским проливом. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, пишет УНН.

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По словам чиновника, Иран передал свои условия американской стороне через посредников. Тегеран настаивает на прекращении боевых действий на всех фронтах, отмене американских санкций и военно-морской блокады, а также размораживании иранских активов.

Кроме того, иранские власти требуют компенсации ущерба, причинённого во время войны, и признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

Состоится ли встреча представителей США и Ирана

Заявление иранского чиновника прозвучало на фоне сообщений СМИ о возможной встрече секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в столице Катара Дохе.

Однако представитель Тегерана опроверг подготовку таких переговоров, подчеркнув, что в настоящее время никакие встречи с американской стороной не запланированы.

По его словам, Иран не вернётся к переговорному процессу без конкретных действий Вашингтона по выполнению выдвинутых условий.

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