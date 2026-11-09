Иран дал США двое суток «на размышления»

Иран призывает администрацию США воспользоваться предложением Тегерана о переговорах и прекращении войны на всех фронтах. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает УНН.

Детали

Он предупредил о жёстком военном ответе в случае продолжения боевых действий.

Американские избиратели сделали свой выбор. Теперь время Белому дому сделать свой. Наше двухдневное предложение остаётся в силе: выполните необходимые условия, в частности прекратите войну на всех фронтах, и вы увидите результат. Или выбирайте войну — и увидите, как наши бдительные и закалённые в боях воины обрушат на вас ад - отметил Арагчи.

Напомним

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «крайне маловероятно», что ему придётся приказать американским военным вернуться к войне с Ираном, пока будет наблюдаться прогресс в переговорах по ядерной программе Тегерана и открытию Ормузского пролива.

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