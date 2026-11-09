Іран дав США дві доби "на роздуми"

Іран закликає адміністрацію США скористатися пропозицією Тегерана щодо переговорів і припинення війни на всіх фронтах. Про це у соцмережі X написав міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє УНН.

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Він попередив про жорстку військову відповідь у разі продовження бойових дій.

Американські виборці зробили свій вибір. Тепер час Білому дому зробити свій. Наша дводенна пропозиція залишається чинною: виконайте необхідні умови, зокрема припиніть війну на всіх фронтах, і ви побачите результат. Або обирайте війну - і побачите, як наші пильні та загартовані в боях воїни обрушать на вас пекло - зазначив Арагчі.

Нагадаємо

Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що "дуже малоймовірно", що йому доведеться наказувати військовим США повернутися до війни з Іраном, доки буде прогрес у переговорах щодо ядерної програми Тегерана та відкриття Ормузької протоки.

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