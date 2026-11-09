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Іран дав США дві доби "на роздуми"

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану закликав США прийняти пропозицію про переговори та припинення війни на всіх фронтах. Він пригрозив військовою відповіддю.

Іран дав США дві доби "на роздуми"

Іран закликає адміністрацію США скористатися пропозицією Тегерана щодо переговорів і припинення війни на всіх фронтах. Про це у соцмережі X написав міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє УНН.

Деталі

Він попередив про жорстку військову відповідь у разі продовження бойових дій.

Американські виборці зробили свій вибір. Тепер час Білому дому зробити свій. Наша дводенна пропозиція залишається чинною: виконайте необхідні умови, зокрема припиніть війну на всіх фронтах, і ви побачите результат. Або обирайте війну - і побачите, як наші пильні та загартовані в боях воїни обрушать на вас пекло

- зазначив Арагчі.

Нагадаємо

Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що "дуже малоймовірно", що йому доведеться наказувати військовим США повернутися до війни з Іраном, доки буде прогрес у переговорах щодо ядерної програми Тегерана та відкриття Ормузької протоки.

Венс очолює закулісне просування нової угоди з Іраном - Axios07.11.26, 08:45 • 7410 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран